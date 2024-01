Les services opérationnels compétents de la Sûreté nationale ont démantelé, le week-end dernier, deux réseaux criminels activant à Alger et Oran, et procédé à la saisie de 307.000 capsules de type +Pregabaline+ et 35 kg de cannabis et à l'arrestation de sept (7) individus, a indiqué mardi un communiqué des services de la Sûreté nationale.

"La première opération a été menée par le Service central de lutte contre le crime organisé (SCLCO) qui a procédé à la saisie de 307.000 capsules de type +Pregabaline+ soigneusement dissimulées à l'intérieur d'un camion frigorifique, et à l'arrestation de quatre (4) individus dont l'activité s'étendait de Hassi Messaoud à Oran", précise le communiqué.

Le Service central de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants (SCLTIS) a, pour sa part, procédé à l'arrestation de trois (3) individus et à la saisie de 35 kg de cannabis et d'une somme d'argent estimée à plus de 109 millions de centimes.

Cette opération s'est également soldée par "la saisie de six (6) véhicules, dont un (1) camion frigorifique, exploités dans le transport de stupéfiants de la wilaya de Ouargla vers Rouiba (Alger)", selon la même source.Les suspects ont été présentés devant les juridictions compétentes, conclut le communiqué.