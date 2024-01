Le secteur des transports a bénéficié, dans la wilaya de Mila, d’une autorisation exceptionnelle pour l’ouverture de 30 nouvelles lignes destinées à renforcer les dessertes des zones isolées, a indiqué mardi le directeur des Transports, Farid Karoun.

"En réponse aux préoccupations exprimées par les habitants de nombreux villages et zones d’ombre des communes de Mila, concernant l’amélioration des services de transport et la facilitation de leurs déplacements, et après obtention d’une autorisation exceptionnelle délivrée par le ministère de tutelle, 30 nouvelles lignes seront ouvertes pour renforcer le transport public des personnes", a indiqué le même responsable.

M. Karoun a fait savoir, à ce propos, que ses services allaient commencer à recevoir les demandes des opérateurs intéressés par l’exploitation des nouvelles lignes "en vue de l’étude et de l’octroi d’autorisations pour pratiquer cette activité, conformément aux lois en vigueur".

Selon le même responsable, cette opération vise à "désenclaver les habitants des zones d’ombre et des villages isolés de nombreuses communes de la wilaya" et à les "rapprocher des centres des agglomérations ou des wilayas limitrophes pour qu’ils puissent bénéficier des services fournis par les différentes administrations et équipements publics".

Le directeur des Transports a précisé que les nouvelles lignes sont destinées au transport inter-wilayas, à l’exemple de la ligne Terraï-Bainan (Mila)-Ouled Rabah (Jijel), intercommunal, comme la ligne Benyahia-Abderrahmane-Bouhatem.

Le transport rural ayant reçu, selon M. Karoun, la "part du lion" dans le cadre de l’autorisation accordée par le ministère des Transports, notamment les lignes Mila-Sidi Khenenou, Grarem Gouga-Mechta Batha, Hamala-Habacha et Tadjenanet-Ouled Bouzid.

L’ouverture de 30 nouvelles lignes constitue la "première phase" des efforts visant à renforcer les lignes de transport public de voyageurs, étant donné que le secteur s’emploie, à l’heure actuelle, en coordination avec les présidents des APC, à proposer d’autres nouvelles lignes à ouvrir dans l’avenir, a fait savoir le même responsable.

Il s’est référé, dans ce contexte, aux efforts déployés pour "supprimer d’anciennes lignes non exploitées afin de les redistribuer à nouveau, de concert avec tous les acteurs concernés".

S’agissant du renforcement des services de transport par de nouvelles lignes pour des distances supérieures à 300 km, "la porte est ouverte pour recevoir des demandes d’autorisations", tandis que pour les lignes de moins de 300 km, elles peuvent être ouvertes "au moyen d’autorisations exceptionnelles après approbation du secteur, du wali de Mila et des services concernés des wilayas de transit et de destination", a également souligné le même responsable.