Une série d'opérations d’aménagement urbain ont été lancées mardi à travers la ville de Tindouf par les autorités locales, a-t-on constaté.

Ciblant des quartiers résidentiels, à l’instar d’Ennasr, Moussani, Guassabi, Ramdanine et El-Badr, ces opérations qui portent notamment sur le revêtement de 17 km de chemins urbains et la réalisation de trottoirs, ont bénéficié d'une levée de gel après la dernière visite du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, dans la wilaya, a indiqué à l’APS le wali, Mustapha Dahou, en marge d’une visite de terrain.

Et le wali d’ajouter qu’une commission composée de techniciens et de représentants de bureaux d’études spécialisés sera installée prochainement pour s’occuper de la sélection des matériaux de construction adaptés aux spécificités climatiques et environnementales des régions sahariennes.

Ces actions d’amélioration urbaine, a-t-il poursuivi, permettront de redonner à ces quartiers la beauté qu’ils méritent, en plus de la réalisation de réseaux divers pour améliorer les conditions de vie des habitants.

Le chef de l’exécutif local a aussi fait savoir qu’un premier quota de 50 logements a été consacré, en coordination avec les ministères de la Santé et de l’Habitat, aux praticiens médicaux affectés dans la wilaya, et ce, en application des directives du président de la République après sa dernière visite, dans cette wilaya de l’extrême sud-ouest du pays.

Ces logements, bénéficiant d’opérations d’aménagement extérieur, seront réceptionnés dans deux moins avant d’être mis à la disposition de la direction locale du secteur de la Santé et l’hôpital mixte Si-El-Haouès. En présence du directeur général de la Radio nationale, Mohamed Baghali,

Il a été procédé aussi au lancement des travaux de réhabilitation d’une bâtisse relevant du patrimoine communal pour abriter le siège de l’antenne de la radio algérienne à Tindouf.

Dotée d’une enveloppe de près de 5 millions DA, dans le cadre du programme d’appui au développement socio-économique des collectivités locales, l’opération consiste en la réalisation de travaux de réhabilitation, d’isolation, de rénovation des portes et fenêtre, de peinture et d’électricité notamment.