La wilaya d'Aïn Temouchent a bénéficié de l'inscription de 58 opérations de développement sectoriel au titre de l'année 2024, a annoncé, mardi, le wali M'hamed Moumen.

Lors de la session ordinaire de l'Assemblée populaire de la wilaya, M. Moumen a souligné qu'une enveloppe financière de 4,42 milliards de dinars a été consacrée à ces opérations, notant qu'elles s'inscrivent toutes dans le cadre des efforts de l'Etat pour prendre en charge les priorités de développement et améliorer le cadre de vie des citoyens.

Ces opérations de développement sectoriel comprennent la réalisation et l'équipement de trois écoles primaires, deux CEM et deux lycées, ainsi que des équipements scolaires pour les trois cycles d'enseignement, outre la réalisation d'une unité avancée de la Protection civile dans la commune de

Ogb Ellil, en plus de quatre autres opérations de développement au profit du secteur de la Formation et de l’enseignement professionnels, a-t-on ajouté. Le même programme comprend sept opérations au niveau du secteur des Ressources en eau, cinq projets pour le secteur des forêts, la réhabilitation du complexe culturel de la ville d’Aïn Temouchent, deux actions d’aménagement et d’amélioration urbaine, ainsi qu’un projet de réalisation d’une gare de transport terrestre dans la commune de Aïn Larbâa.

D’autres opérations concernent l’actualisation de l’étude du projet du dédoublement de la route nationale RN 101, reliant les wilayas de Sidi Bel Abbes et Aïn Temouchent sur une distance de 26 km, la maintenance et la réhabilitation de tronçons de routes nationales, ainsi qu’une autre opération concernant le secteur de la Pêche et l’aquaculture, a souligné M. Moumen.

Le secteur de la Santé a bénéficié pour sa part de l’inscription d’une opération de développement visant la réhabilitation de l’ex-service

mère-enfant de l’Hôpital "Ahmed Medeghri" et sa réhabilitation pour l'exploiter comme centre des urgences médicales.

La wilaya d’Aïn Temouchent a enregistré la réception de 29 opérations sectorielles, dans le cadre de 127 opérations en cours de réalisation, pour une enveloppe financière estimée à 10 milliards DA, outre l’achèvement de 830 opérations de développement au titre de 956 projets inscrits dans le cadre des plans communaux de développement, a souligné le même responsable.

D’autre part, une enveloppe financière de 1,54 milliard DA a été allouée au titre du programme du Fonds national de garantie et de solidarité des collectivités locales pour la prise en charge de plusieurs projets de développement ayant une relation directe avec l’amélioration du cadre de vie de la population.