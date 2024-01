La Direction de l’information et de la communication de l’Etat major de l’Armée nationale populaire (ANP) a annoncé, mardi dans un communiqué, la parution de la version anglaise de la revue «El Djeich» à partir du mois de janvier courant. «Dans le cadre du développement de la production médiatique de l’Armée nationale populaire, et de la démarche visant à élargir le lectorat de la revue El Djeich, la Direction de l’information et de la communication de l’Etat major de l’ANP annonce la parution de la version anglaise de la revue à partir du mois de janvier 2024», a précisé la même source. Les lecteurs peuvent consulter la revue en la téléchargeant via le lien disponible sur le site officiel du ministère de la Défense nationale (MDN), https://www.mdn.dz/site_principal/sommaire/revues/images/EldjeichJan2024An.p df».