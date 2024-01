La légende allemande du football Franz Beckenbauer, est décédé dimanche à l'âge de 78 ans, a annoncé lundi la Fédération allemande (DFB) à l'agence de presse SID, filiale de l'AFP. Ancien défenseur central et capitaine de la sélection ouest-allemande dans les années 1970, sélectionneur de la Mannschaft de 1984 à 1990 et ancien dirigeant du Bayern Munich dans les années 1990, Franz Beckenbauer s'était retiré de la vie publique ces dernières années en raison de problèmes de santé.

Il avait notamment porté le maillot d'Allemagne à 103 reprises entre 1965 et 1977.

Champion du monde comme joueur en 1974, Frantz Beckenbauer avait également emmené la sélection allemande au titre en 1990 en Italie, cette fois comme sélectionneur.

Carrière de joueur :

Clubs successifs:

Bayern Munich (1964-1977), New York Cosmos (1977-1980), Hambourg SV (1980-1982), New York Cosmos (1982-1983)

Palmarès en club :

Coupe d'Europe des clubs champions (C1): 1974, 1975, 1976

Coupe intercontinentale: 1976

Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupes (C2): 1967

Championnat d'Allemagne: 1969, 1972, 1973, 1974, 1982

Coupe d'Allemagne: 1966, 1967, 1969, 1971

Championnat des Etats-Unis: 1977, 1978, 1980

Sélections en équipe de la République fédérale d'Allemagne: 103, dont 50 comme capitaine (14 buts)

Première sélection: 26/09/1965, Suède-RFA, qualifications pour le Mondial-1966 (1-2)

Dernière sélection: 22/02/1977, France-RFA, match amical (1-0)

Premier but: 23/03/1966, Pays-Bas-RFA, match amical (2-4)

Palmarès en sélection

Champion du monde en 1974

Vice-champion du monde en 1966

Champion d'Europe en 1972

Distinctions personnelles

Ballon d'or: 1972, 1976

Joueur de l'année en RFA: 1966, 1968, 1974, 1976

Carrière d'entraîneur :

Clubs successifs: Marseille (1990 de septembre à décembre, puis jusqu'en juin 1991 comme directeur technique), Bayern Munich (décembre 1993-juin 1994, avril 1996-juin 1996)

Palmarès en club

Coupe de l'UEFA (C3): 1996

Championnat d'Allemagne: 1994

Sélectionneur de la RFA de 1984 à 1990, 66 matches

Premier match: 12/09/1984, match amical RFA - Argentine (1-3)

Dernier match: 08/07/1990, finale de la Coupe du monde RFA-Argentine (1-0)

Palmarès à la tête de la sélection

Champion du monde en 1990

Vice-champion du monde en 1986.