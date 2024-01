Pas moins de 98 interventions chirurgicales en ORL ont été réalisées au niveau de l’Etablissement public hospitalier «Mohamed Djermani» de la ville de Labiodh Sidi Cheikh, a-t-on appris, dimanche, du directeur de l’Etablissement.

Ces opérations ont été effectuées, jeudi et vendredi derniers, en coordination avec l’Association nationale des «Amis du malade» et tous les moyens matériels et humains ont été mobilisés pour leur réussite, a indiqué à l’APS, M. Djillali Boudia.

Les opérations en question ont été encadrées par une équipe médicale spécialisée comprenant quatre médecins bénévoles et une équipe paramédicale relevant des secteurs publics et privés des wilayas de Tissemsilt, Aïn Defla et d’Alger, en plus d’une équipe médicale et paramédicale de l’Hôpital de Labiodh Sidi Cheikh.

Le même interlocuteur a souligné que ces initiatives, qui se font périodiquement dans cette structure de santé publique, en coordination avec l’association «Les Amis du malade» ont contribué à prendre en charge les malades, à rapprocher le secteur de la Santé du citoyen et à réduire le déplacement vers les wilayas du Nord du pays.

Ces journées médico-chirurgicales ont également constitué une occasion pour la formation médicale continue, l’échange d’expériences entre l’équipe médicale bénévole et celle de l’Hôpital de Labiodh Sidi Cheikh, selon la même source. Pour rappel, l’Hôpital de Labiodh Sidi Cheikh reçoit périodiquement des équipes médicales dans plusieurs spécialités et d’autres équipes paramédicales du Centre hospitalo-universitaire «Dr Tidjani Damerdji» de Tlemcen pour effectuer de nombreux examens médicaux spécialisés et des opérations chirurgicales, dans le cadre d’un jumelage entre les deux établissements publics hospitaliers.