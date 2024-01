Le service de chirurgie maxillo-faciale et reconstructive de l’Etablissement hospitalier universitaire «1er novembre 1954» à Oran réalise entre 10 et 15 opérations correctives et reconstructives par an pour des chirurgies plastiques ratées réalisées à l’étranger, a indiqué le chef de ce même service, Karim Baghdad Hireche.

Le professeur Hireche a fait savoir que son département effectuait, chaque année, des chirurgies reconstructives et correctives pour des opérations esthétiques qui se sont soldées par un échec, faites pour la plupart à l’étranger.

Il a ajouté qu’une grande partie des victimes étaient des femmes qui avaient subi des injections de «Botox» et de «filler», avec des résultats désastreux, suite à l’injection de produits non conformes aux standards requis, en plus de certains patients qui souffraient de cancers au niveau du visage, et qui sont allés à l’étranger pour subir des chirurgies plastiques.

Le spécialiste a souligné que la plupart des opérations sont complexes et difficiles à réaliser dans des cabinets ordinaires de chirurgie esthétique, ajoutant que le service de chirurgie maxillo-faciale de l’EHU d’Oran, qui pratique des chirurgies de haute niveau, a décidé de les prendre en charge de manière solidaire.

Le professeur Hireche a, d’autre part, souligné que son service réalise des opérations reconstructives, voire esthétiques, en utilisant des techniques modernes pour la restauration de parties du visage suite à des brûlures ou des défigurations, en utilisant de l’acide hyaluronique et du plasma, considérés comme les derniers procédés utilisés dans cette spécialité.

Le même service s’occupe également des cas urgents qui arrivent à l’hôpital après des blessures au visage dues à divers accidents, notamment des accidents de la route, ainsi que des enfants nés avec des malformations congénitales telles que «le bec de lièvre», ainsi que des patients atteints d’un cancer de la mâchoire et du visage.