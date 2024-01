L’opération visant à raccorder l’ensemble des exploitations agricoles de la wilaya de Relizane a été totalement achevée, récemment, a-t-on appris, lundi de la direction régionale de Distribution de l’électricité et du gaz (Sonelgaz).

Le responsable de la communication de cette entreprise, Bachir Chorfi, a indiqué à l’APS que le programme ciblant le raccordement des 480 exploitations agricoles réparties à travers l’ensemble du territoire de la wilaya à cette source d’énergie a été «complètement achevé».

La même source a précisé, d’autre part, que 462 exploitations sont déjà opérationnelles, alors que les 18 restantes, réparties à travers les communes d’El Matmar, El Hmadna et Mazouna, sont en passe de l’être dans les tout prochains jours, à la faveur de l’opération, en cours actuellement, portant sur l’installation des compteurs. L’opération, qui a débuté au mois de mars 2022, a été marquée par la réalisation d’un réseau de 237 kilomètres et l’installation de 242 transformateurs d’électricité, a expliqué M. Chorfi, qui a mis en relief l’importance de cette action sur le développement de l’espace rural et de l’appui à la production agricole dans cette wilaya.