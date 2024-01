Neuf (9) daïras de la wilaya de Sidi Bel Abbes ont été raccordées au réseau de fibre optique, en 2023, contribuant ainsi à améliorer la qualité des services offerts aux clients et à consolider les capacités technologiques de l’entreprise à travers la wilaya, a-t-on appris, lundi, de la cellule d’information et de communication de la direction opérationnelle d’»Algérie Télécom» de Sidi Bel Abbes.

Le chargé de l’information et de la communication, Bachir Bouyedjera, a indiqué, qu’au cours de l’année écoulée 9 daïras et 8 communes de la wilaya de Sidi Bel Abbes ont été raccordées à la fibre optique sur une distance estimée à 45,75 km, assurant que les actions de modernisation et de développement du réseau téléphonique, par fibre optique, a permis la connexion de plus de 19.547 logements.

En ce qui concerne les services de la téléphonie fixe et d’Internet, le nombre d’abonnés au service s’est élevé à 72.167, le tout relié à 174 stations. L’achèvement de l’installation de 67 stations de quatrième génération (4G) a offert un accès à l’Internet de haut débit allant jusqu’à 1 gigabit par seconde à plus de 25.794 abonnés. S’agissant des services de fibres optiques, la même source a révélé que le nombre d’abonnés connectés a dépassé les 11.230 clients, reliés à 10 stations, ce qui confirme la forte demande pour ce service qui assure une qualité d’Internet élevée et de haut débit. La direction opérationnelle d’Algérie Télécom Sidi Bel Abbes estime contribuer davantage à la numérisation des secteurs économiques et sociaux de la wilaya, en offrant des services avancés de communication et d’informatique aux différentes institutions et organismes, selon la même source. Ces efforts ont abouti à l’amélioration des performances des secteurs économiques et sociaux et à les rendre plus efficaces, a ajouté le même interlocuteur, faisant observer que la direction opérationnelle d’Algérie Télécom de Sidi Bel Abbes a réalisé des performances au cours de l’année 2023 à différents niveaux, technique, commercial et numérique.