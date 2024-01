Des participants à une Journée parlementaire sur "Le décollage économique à la lumière de la nouvelle législation relative à l'investissement" organisée, lundi, ont estimé que les dispositions et mesures incitatives prévues dans la nouvelle loi sur l'investissement étaient de nature à promouvoir l'investissement et à booster le développement économique dans différents domaines.

Les participants à cette Journée parlementaire, organisée par la commission des affaires économiques, du développement, de l'industrie, du commerce et de la planification de l'Assemblée populaire nationale (APN), ont affirmé que ces dispositions et mesures s'inscrivant dans la démarche de simplification des procédures d'investissement au profit des investisseurs locaux et étrangers étaient de nature à promouvoir l'investissement et à intensifier les projets d'investissement au service de l'économie nationale.

Dans ce cadre, le Directeur général de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI), Omar Rekkache, a précisé que "la nouvelle loi sur l'investissement prévoit des mesures incitatives visant à permettre aux investisseurs de réaliser leurs projets selon une approche lucrative en bénéficiant de procédures administratives simplifiées". L'intervenant s'est félicité de la stabilité du cadre institutionnel en Algérie, qui, selon lui, "contribue grandement au soutien, à la promotion et à la pérennisation de l'investissement, conformément aux orientations stratégiques de l'Etat".

Mettant en avant les efforts de l'AAPI pour la promotion de l'investissement, M. Rekkache a évoqué la feuille de route axée essentiellement sur la facilitation de l'accès au foncier économique et aux sources de financement et la plateforme numérique de l'investisseur "dont l'impact positif en termes de transparence et d'équité est avéré", a-t-il dit.

Il a également rappelé la mise en place par l'AAPI des mécanismes nécessaires à la qualification de la ressource humaine et au renforcement de la coopération au double plan national et international, au service du décollage économique escompté. Lors du débat, M. Rekkache a évoqué le projet de "Bourse de partenariat" envisagé par l'AAPI afin de permettre à différents opérateurs économiques regroupés en son sein de lancer ensemble des projets dans divers domaines. De son côté, le président du groupe parlementaire du Mouvement El Bina à l'APN, Abdelkader Berriche, a souligné l'importance de la stabilité institutionnelle pour le développement économique, appelant à tirer parti des potentialités que recèle l'Algérie et qui constituent un véritable levier pour l'économie nationale. Dans son allocution à l'ouverture de la rencontre, le président de l'APN, Brahim Boughali, a affirmé que les nouveaux textes juridiques régissant le domaine de l'investissement avaient eu un impact "notable" sur l'amélioration du climat des affaires, soulignant que les perspectives du développement économique étaient désormais évidentes. Il dira à ce propos que "les perspectives du développement économique et de l'industrie nationale sont désormais évidentes, grâce à la nouvelle loi sur l'investissement, qui favorisera sans nul doute la concrétisation de la mutation escomptée par l'Algérie".