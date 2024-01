La Conservation des forêts entend planter plus de 311.000 arbustes dans la wilaya de Saïda, dans le cadre de la campagne de reboisement qui s’étend jusqu’au 21 mars 2024, a-t-on appris, lundi, de cette administration forestière.

La campagne, qui a démarré au mois d’octobre dernier, verra la plantation de 311.790 arbustes à travers les différentes régions de la wilaya. Il s’agit notamment de pins d’Alep, de platanes et de caroubiers, des arbustes qui seront mis en terre sur une superficie totale estimée à 500 hectares, et ce, dans toutes les communes de la wilaya, a-t-on ajouté. Afin de réussir cette campagne, la Conservation des forêts a mobilisé tous les moyens humains et matériels, impliquant divers secteurs et institutions, à savoir les membres de l’Armée nationale populaire (ANP), les éléments de la Sûreté, les agents de la Protection civile, les associations locales, les citoyens, les clubs écologiques et les élèves. Cette opération contribuera à récupérer et à intensifier le couvert végétal des zones forestières endommagées dans la wilaya à la suite des incendies de forêts, en plus de l’embellissement de l’environnement et la diffusion de la culture de veille environnementale chez les citoyens, a souligné la même source.

A signaler que la Conservation des forêts de Saïda a procédé à la plantation de 392.843 arbustes, en 2023, dans le cadre de la campagne nationale de reboisement. Cette opération comprenait la plantation de pins d’Alep, de caroubiers et de platanes, a précisé la même source. Pour rappel, la Conservation des forêts dispose de 4 pépinières de production de plants d’arbres implantées à travers les zones «Oum Rekhaïl» (commune d’Aïn El Hadjar), la forêt du vieux Saïda (commune de Saïda), Aïn Beïda (commune de Doui Thabet) et la commune de Hassasna. Ces pépinières permettent la production d’une quantité d’arbres estimée à plus de 55.000 plants par an, dont le Pin d’Alep, le platane et le caroubier. A signaler que la wilaya de Saïda comprend une superficie forestière globale estimée à 159.525 hectares, selon la Conservation des forêts.