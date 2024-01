Les services de la wilaya de Tipasa ont définitivement clos le dossier d’indemnisation des sinistrés des inondations ayant affecté les communes de la partie est de la région le 25 mai 2023, a annoncé, lundi, le wali Aboubakr Seddik Boucetta.

Dans son intervention à une cérémonie de distribution d’aides financières à des familles dont les habitations ont été endommagées, le wali a affirmé le «parachèvement de l’opération d’indemnisation des sinistrés de ces inondations, exception faite pour certains cas nécessitant des procédures non-administratives, comme les familles ayant désigné un des leurs pour bénéficier d’une indemnisation spécifique».

Il a assuré, en outre, que l’»Etat a honoré ses engagements» envers les citoyens, en application des décisions prises par le président de la République, M Abdelmadjid Tebboune, lors du conseil ministériel du 28 mai dernier, soit immédiatement après cette catastrophe. Les décisions en question ont porté notamment sur l’affectation d’une enveloppe de 10 milliards de DA pour la prise en charge des pertes subies par les victimes de ces inondations, le relogement de la totalité des familles sinistrées dans un délai de 24 heures, et une prime mensuelle de solidarité de 30.000 DA pour les pêcheurs. Selon le bilan définitif des indemnisations, dévoilé, à l’occasion, par le wali de Tipasa, une enveloppe globale de 149 millions de DA a été affectée à l’indemnisation de 818 pêcheurs déclarés en chômage technique, pour une période de six mois, soit de juin à novembre derniers, après l’arrêt d’activité des ports de pêche de Khemisti et Fouka.

A cela s’ajoute, l’indemnisation de 73 propriétaires et approvisionneurs de bateaux avec une enveloppe de 60 millions DA, parallèlement à l’affectation d’une autre enveloppe de 213 millions DA, pour le renouvèlement du mobilier et équipements électroménagers de 1.067 familles. Les services de la wilaya de Tipasa ont également assuré le relogement de 149 familles, dont 121 familles dans les 48 heures ayant suivi les décisions du conseil ministériel du 28 mai. Le reste des familles ont été relogées successivement après un nouveau recensement et la finalisation de leurs dossiers administratifs. Concernant l’opération d’aujourd’hui, le wali a assuré qu’il s’agit de la «dernière étape» des indemnisations. Elle a profité à 93 familles, bénéficiaires d’une aide financière estimée entre 150, 400 et 700.000 DA, en vue de la réparation des dégâts occasionnés à leurs habitations, par les inondations, (fissures, effondrements partiels divers).

Le chef de l’exécutif de Tipasa a réitéré «l’engagement de l’Etat à consentir davantage d’efforts dans le cadre des différents projets en cours dans nombre de secteurs, pour la prise en charge des pertes subies à la suite de ces inondations, notamment dans les secteurs de la pêche, des routes, de l’hydraulique et de l’aménagement urbain».