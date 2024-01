La sécheresse touche plus de 1,8 million de personnes dans la région d'Amhara, en Ethiopie, a rapporté le journal éthiopien Addis Standard en se référant à la commission régionale pour la prévention des catastrophes et la sécurité alimentaire.

Selon le directeur adjoint de la région Amhara, Abdu Hussein, les autorités ont déjà alloué 400 millions de birrs (environ 8,2 millions d'euros) et attendent l'aide des agences humanitaires internationales, faute de quoi l'ampleur de la catastrophe pourrait être bien plus importante. Auparavant, les autorités de l'Etat du Tigré avaient annoncé la menace d'une crise humanitaire due à la sécheresse.

Selon elles, la crise à venir pourrait atteindre l'ampleur de la tragédie qu'a connue l'Ethiopie en 1984-1985 et qui a fait de nombreuses victimes. Au cours du mois dernier, la sécheresse a tué près de 400 personnes dans le seul district d'Abergele-Yechila, dans l'Etat du Tigré, et 297 sont dans un état critique.

Plus de 2 millions de personnes dans l'Etat du Tigré sont maintenant confrontées à de graves pénuries alimentaires. Les autorités de l'Etat ont lancé un appel au gouvernement central et à la communauté internationale pour obtenir une aide humanitaire d'urgence afin de faire face aux effets de la sécheresse et des récents combats. Les infrastructures et les établissements de santé ont été gravement endommagés, ce qui a poussé des millions d'habitants de l'Etat à fuir leurs domiciles.