Le président du Conseil de la nation, M. Salah Goudjil, a signé, lundi au siège de l'ambassade d'Iran à Alger, au nom du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le registre de condoléances suite à l'attentat terroriste perpétré dans la province de Kerman, dans le sud de l'Iran, faisant plusieurs morts parmi les civils sans défense.

"C'est avec une grande tristesse et une profonde affliction que nous avons appris la nouvelle du double attentat terroriste lâche perpétré, mercredi 3 janvier 2024, dans la province de Kerman, dans le sud de l'Iran, faisant plusieurs morts parmi les civils sans défense", lit-on dans le message de condoléances.

"En cette douloureuse épreuve qui a frappé le peuple iranien frère, nous vous présentons, au nom du président de la République et du peuple et du Gouvernement algériens, nos sincères condoléances, assurant les familles des victimes et le peuple iranien frère de notre profonde compassion et de notre solidarité", a écrit M. Goudjil.

"L'Algérie qui a souffert des affres du terrorisme barbare a pleinement conscience de la gravité de ce fléau qui ne connaît ni frontières ni valeurs civilisationnelles humaines", a-t-il ajouté. Et de souligner que "l'Algérie, qui est pleinement solidaire de l'Iran, pays frère, dans cette épreuve, ne ménagera aucun effort pour inciter la communauté internationale à renforcer les efforts communs de lutte contre le phénomène du terrorisme". "Nous nous recueillons à la mémoire des victimes de cet ignoble attentat et nous réitérons nos condoléances au peuple iranien frère, que nous assurons de notre solidarité", a-t-il conclu.