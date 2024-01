Le stade du 8 mai 1945 de Sétif, vibrera ce mardi (18h00) avec le match en retard de la 7e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis de football qui mettra aux prises deux grands noms du football algérien, l'ES Sétif et le CR Belouizdad.

L'ES Sétif (2e - 20 pts), drivée par le coach français, Frank Dumas, s'est retrouvé dauphin du leader le MC Alger à la faveur d'une belle série de résultats, dont le dernier en date, la victoire à Magra aux dépens du NCM (1-0), grâce au buteur de l'équipe, Lahmeri Aymen.

Les "Noir et Blanc" veulent continuer sur leur lancée devant un public tout acquis à leur cause, afin de réduire leur retard sur l'actuel leader à six points. Toutefois, l'adversaire du jour, le quadruple tenant du titre, le CRB (7e - 16 pts) qui compte quatre matchs en retard, en raison de son engagement en Ligue des champions africaine, n'a pas dit son dernier mot pour un cinquième sacre de rang. Les hommes du Brésilien Paqueta Marcos, exemptés lors de la 12e journée, face au MC El-Bayadh, victime d'un accident de la route, comptent revenir avec les trois points du match en misant essentiellement sur leur buteur attitré Wamba, auteur d'un doublé lors du succès face au CS Constantine (2-1). Une victoire des "Rouge et Blanc" à Sétif, les relancerait dans la course au titre, et surtout préparer idéalement leur prochain derby algérois prévu dimanche prochain face au MC Alger.

Match en retard (7e journée)

Mardi 8 janvier (18h00):

A Sétif : ES Sétif - CR Belouizdad

Classement : Pts J

1). MC Alger 29 12

2). ES Sétif 20 11

3). JS Saoura 19 12

--). Paradou AC 19 12

--). USM Khenchela 19 12

6). CS Constantine 17 11

7). CR Belouizdad 16 8

--). US Biskra 16 11

9). MC El Bayadh 15 10

--). JS Kabylie 15 11

--). ASO Chlef 15 12

--). NC Magra 15 12

13). USM Alger 11 9

14). US Ben Aknoun 7 11

15). MC Oran 6 10

16). US Souf 4 12.