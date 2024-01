Le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Walid Sadi, s'est réuni dimanche avec les présidents des clubs professionnels de la ligue 1 Mobilis, dans le cadre des rencontres périodiques de concertation avec les acteurs du football, a indiqué lundi un communiqué de l'instance fédérale.

Cette rencontre, élargie aux présidents des commissions juridictionnelles et au directeur national de l'arbitrage, a permis au participants de débattre de plusieurs questions liées au déroulement du championnat de football professionnel, notamment la programmation des rencontres pour la phase retour, le nouveau projet de contrat du joueur professionnel, l’arbitrage ainsi que les questions en relation avec les organes juridictionnelles et décisionnaires, précise la FAF.

Les présidents de clubs ont salué la politique de rapprochement et de communication instaurée par le président de la FAF dans un climat de confiance et de sérénité entre les clubs et la FAF. Ils ont saisi cette occasion pour souhaiter la réussite à notre équipe nationale à la veille de sa participation à la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2023).