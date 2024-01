La pièce théâtrale "Thawra" (Révolution) mise en scène par Abdallah Merbouh, a été présentée au Théâtre régional de Sidi Bel Abbès en présence d'un public nombreux venu découvrir cette production qui a décroché le Grand prix de la 16e édition du Festival national du théâtre professionnel (FNTP) organisé récemment à Alger.

Le public a grandement apprécié cette œuvre théâtrale produite en 2023 par le Théâtre régional de Sidi Bel Abbès sur une brillante conception de Abdelkader Djeriou avec le concours d'une pléiade d'artistes.

Pour la chargée de communication du Théâtre régional de Sidi Bel Abbès, Abbassia Medouni, la pièce "Thawra" constitue une œuvre théâtrale complète et cohérente à travers ses textes poétiques, soulignant qu'elle retrace "le combat d'une nation éprise de liberté et militant pour les causes justes, avec la Révolution algérienne en guise d'exemple de lutte historique".

"La projection de cette pièce de théâtre vient couronner de nombreux efforts consentis par l'artiste Abdelkader Djeriou qui a voulu transmettre un message de lutte aux dimensions historiques dans un cadre poétique", a-t-elle ajouté, mettant en exergue le travail considérable des artistes qui se sont parfaitement mis dans la peau des personnages et ont réussi à s'imprégner des différentes dimensions du script, pleinement conscients de l'objectif escompté.

Pour sa part, le directeur du théâtre régional Rachid Djerourou a indiqué que "cette œuvre théâtrale est le fruit du travail inlassable d'une équipe qui a travaillé d'arrache-pied depuis l'été dernier sur scène avec le musicien Abdelkader Soufi et le scénographe Youcef Abdi, en vue de mettre en scène les textes universels de Kateb Yacine, comme " le cadavre encerclé", soulignant que cette œuvre constituera un terrain fertile pour les étudiants du département des arts de l'université Djilali Liabes (Sidi Bel Abbes), en vue d'enrichir la recherche universitaire dans ce domaine." A noter que la pièce de théâtre "Thawra" (Révolution) a été présentée au théâtre régional de Sidi Bel Abbes avant que la troupe ne se rende en Irak pour participer au 14e festival arabe du théâtre qui sera organisé par l'instance arabe du Théâtre du 10 au 18 janvier prochain à Baghdad.