Les travaux de la 2e session ordinaire du Comité central (CC) du parti du Front de libération nationale (FLN) ont débuté, dimanche au Centre international de Conférences à Alger (CIC). Cette session sera sanctionnée par l'approbation du règlement intérieur du parti ainsi que la composante de ses commissions permanentes, outre le plébiscite de la composante du bureau politique.

S'exprimant à cette occasion, le Secrétaire général du parti, Abdelkrim Benmbarek, a affirmé que cette session "définira les contours de la prochaine étape, de manière à ce que l'activité du parti soit vaste et efficace sur plusieurs fronts, à travers la préservation de l'unité du parti et de son harmonie".

Appelant les militants du parti à "se préparer et resserrer les rangs pour les prochaines échéances", M. Benmbarek a souligné que le FLN "est le serviteur dévoué de la nation, fidèle au message des chouhadas et attaché à la référence de la Déclaration du 1er novembre, tout en préservant l'intérêt suprême de la nation".

Le SG du FLN a réitéré "la satisfaction du parti quant à la tradition établie par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui s'adressera désormais à la nation à travers ses représentants des deux chambres du Parlement", la qualifiant d'"initiative louable qui consolide la volonté de l'Etat de reconstruire la confiance entre le peuple et ses institutions".

Il a salué, dans ce sens, "les acquis réalisés par l'Algérie en peu de temps et les efforts sincères déployés par le président de la République pour l'Algérie et son peuple", ce qui se manifeste dans "son parcours enrichi par ses contributions en vue de renforcer la souveraineté, la sécurité, la stabilité, la prospérité de l'Algérie, et consolide sa position dans les foras internationaux".

Après avoir indiqué que le bilan des quatre dernières années "confirme que depuis l'élection de M. Abdelmadjid Tebboune en tant que président de la République, l'Algérie connaît une transformation majeure et un développement remarquable à différents niveaux", ajoutant que le Président Tebboune "a commencé, depuis, à mettre en œuvre ses engagements contractés devant le peuple algérien dans son programme électoral", soulignant que "ces engagements sont aujourd'hui des réalisations tangibles".

"Le parti, étant un véritable partenaire, adhère au processus d'édification de l'Algérie nouvelle tant en paroles qu'en actes et se tient aux côtés de l'Etat face à tous les complots visant à porter atteinte à sa souveraineté, à son intégrité nationale et à son identité", a-t-il affirmé.

Eu égard à la conjoncture actuelle sur les plans régional et international, le SG du parti a souligné "l'importance de consolider la cohésion nationale et de renforcer le front intérieur dans le cadre d'une initiative nationale associant l'ensemble des partenaires en vue de fédérer les efforts face aux instigateurs de la fitna et du chao qui veulent à tout prix saper la marche de l'Algérie".

Il a, en outre, appelé toutes les forces vives partisanes du projet de l'Algérie nouvelle à "mobiliser leurs forces, à faire entendre leurs voix et à s'ériger en rempart infranchissable pour déjouer tous les complots vils ourdis par les détracteurs de l'Algérie et leurs sbires". Sur le plan international, le SG du FLN a réaffirmé ses positions "de soutien aux causes justes, en tête desquelles les causes palestinienne et sahraouie", se félicitant, par là même, des "positions honorables que le président de la République n'a eu de cesse d'afficher au nom de l'Algérie et en faveur du droit des peuples colonisés à l'autodétermination et à l'indépendance". Il a également réitéré la solidarité absolue de son parti avec le vaillant peuple palestinien dans sa résistance héroïque qui a mis à nouveau la question palestinienne au devant de la scène, en dépit de la guerre destructrice menée par les forces d'occupation contre la bande de Ghaza, appelant la Communauté internationale, la Cour pénale internationale (CPI) et les institutions et ONG internationales à poursuivre les dirigeants de l'entité sioniste et les forces d'occupation pour leurs crimes, conformément au Droit international.

Approbation de la nouvelle composition du Bureau politique

Le Comité central du parti du Front de libération nationale (FLN) a approuvé, lors de sa deuxième session ordinaire tenue dimanche au Centre international des conférences (CIC) à Alger, la nouvelle composition du Bureau politique, outre l'adoption du règlement intérieur du parti et de ses commissions permanentes.

Au terme des travaux de cette session, présidée par le Secrétaire général du parti, Abdelkrim Benmbarek, la liste des membres du Bureau politique, au nombre de 13, plébiscités par le Comité central, et dont la plupart sont des nouveaux visages qui ne faisaient pas partie de l'ancienne composante, a été approuvée. Après la présentation du rapport du Comité central, il a été procédé à l'adoption à l'unanimité du règlement intérieur du parti et à l'approbation des membres des commissions permanentes, à savoir les commissions de prospective, des finances, de contrôle et de discipline.