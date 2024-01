Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi a présidé, dimanche à Alger, une réunion avec les représentants de plusieurs secteurs, consacrée à l'examen des aspects techniques et à la présentation des différentes interrogations liées à l'opération de souscription à la formule location-vente "AADL 3", indique un communiqué du ministère.

"Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi a présidé, ce dimanche, une réunion technique avec les représentants de plusieurs secteurs, consacrée à l'examen des aspects techniques et la présentation des différentes interrogations liées à l'opération de souscription à la formule location-vente +AADL 3+", précise le communiqué qui indique qu'un "calendrier a été défini pour passer à l'étape d'essais, à même de déterminer toutes les solutions possibles et assurer le succès de l'opération". Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune avait annoncé, fin octobre, le lancement cette année d'un troisième programme de logements selon la formule Location-vente "AADL 3".