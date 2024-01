Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, a reçu, dimanche, l'ambassadeur du Qatar en Algérie, Abdulaziz Ali Al-Naama, avec lequel il a passé en revue la coopération entre les deux pays dans divers domaines, notamment parlementaire, indique un communiqué de l'institution parlementaire.

Passant en revue "les relations fraternelles historiques entre les deux pays", les deux parties ont souligné "leur détermination et leur volonté de renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines conformément aux aspirations des peuples algérien et qatari, à la lumière des orientations stratégiques des dirigeants des deux pays, M. Abdelmadjid Tebboune, et son frère, son Altesse Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, Emir du Qatar, pays frère", précise le communiqué.

Lors de la rencontre, M. Goudjil a mis en avant "la solidité des liens unissant les deux pays frères, l'Algérie et le Qatar, et la convergence de vues de leurs dirigeants quant à la poursuite de l'activation des différents cadres de coopération et des mécanismes de concertation et de coordination à tous les niveaux", souligne la même source. De son côté, le diplomate qatari a souligné que "les relations algéro-qataries, empreintes d'une convergence totale entre les deux parties, continuent de progresser à la faveur des projets en cours de lancement et de concrétisation dans les deux pays". La rencontre a également été "l'occasion de discuter de plusieurs questions régionales et internationales d'intérêt commun et de réaffirmer la centralité de la cause palestinienne".

A cette occasion, le président du Conseil de la nation a appelé la communauté internationale à "assumer ses responsabilités politique, historique, morale et humanitaire afin de mettre un terme définitif et durable à l'escalade qui dure depuis plus de trois mois dans les territoires palestiniens occupés et dans l'ensemble de la région".

Il a affirmé que "l'Algérie, en sa qualité de membre non-permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, œuvrera dans ce sens avec ses partenaires" et "concentrera tous les efforts diplomatiques sur les moyens de faire cesser les crimes de guerre, les politiques génocidaires, les déplacements forcés et l'apartheid" en Palestine occupée. M. Goudjil a, dans ce contexte, réaffirmé "les positions constantes et de principe de la politique étrangère de l'Algérie, notamment en ce qui concerne la promotion des valeurs de paix et de dialogue pour surmonter les divergences, le renforcement de la coopération internationale et le soutien au droit des peuples à l'autodétermination conformément à la légalité internationale et aux résolutions pertinentes".

Il a également évoqué les efforts visant à surmonter l'incapacité de l'ordre mondial actuel à traiter les questions complexes dans plusieurs régions du monde.

Abordant la coopération parlementaire bilatérale, les deux parties ont appelé à la renforcer et à la hisser au niveau des relations entre les deux pays, à travers l'activation des groupes parlementaires d'amitié, conclut le communiqué.