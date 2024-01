Le président du Conseil européen, le Belge Charles Michel, est candidat aux élections au Parlement européen de juin prochain et compte quitter sa fonction actuelle en juillet, rapportent dimanche, des médias belges. "J'ai décidé de me porter candidat aux élections européennes de juin 2024", a-t-il déclaré notamment au Soir et à La Libre Belgique. "Quatre années après avoir démarré mon mandat de dirigeant européen, c'est de ma responsabilité, à la fois de rendre compte du travail assumé ces dernières années, et de porter un projet pour l'avenir de l'Europe", a poursuivi l'ancien Premier ministre belge, dont le mandat s'achevait fin novembre 2024.

"Cela veut donc dire que j'exerce ma fonction de président du Conseil européen jusqu'à ma prestation de serment comme député européen, qui aura lieu le 16 juillet", a précisé le responsable qui mènera la liste du Mouvement réformateur (MR, le parti libéral francophone).

"Après les élections européennes, fin juin, début juillet il est prévu que le Conseil européen se réunisse et prenne des décisions, notamment pour désigner mon successeur. Le Conseil européen aura à décider du moment de l'entrée en fonction de mon successeur", a-t-il ajouté. Charles Michel avait été choisi en juillet 2019 pour succéder au Polonais Donald Tusk à la présidence du Conseil européen, institution réunissant les chefs d'Etat ou de gouvernement des Etats membres, lors de la distribution des "top jobs".

A ce titre, il est notamment chargé depuis quatre ans de diriger les travaux des sommets de l'Union Européenne (UE). Les élections au Parlement européen auront lieu du 6 au 9 juin 2024 dans les 27 pays de l'UE. Elles entraîneront un renouvellement à la tête des institutions européennes, dont la Commission et le Conseil européen. Les députés européens, qui seront 720 à l'issue du scrutin de 2024, sont élus au suffrage universel direct pour une durée de cinq ans.