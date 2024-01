Au total, 122 opérations chirurgicales pour enfants ont été effectuées à l’établissement hospitalier public EHP Ahmed Ben Bella de Khenchela durant les vacances scolaires d’hiver, a-t-on appris dimanche du Directeur de cette structure de santé.

"Dans le cadre des activités quotidiennes du service des interventions chirurgicales de l’EHP Ahmed Ben Bella, il a été procédé à la réalisation durant la période allant du 24 décembre 2023 au 4 janvier 2024, de 122 interventions chirurgicales dans plusieurs spécialités au profit d’enfants scolarisés dans divers paliers", a déclaré à l’APS M. Khaled Bouremada.

Il s’agit, a-t-il précisé de la réalisation par des médecins spécialistes en pédiatrie de " 62 opérations chirurgicales compliquées en urologie et malformations congénitales en plus de 60 autres opérations chirurgicales dans la spécialité d'oto- rhino-laryngologie (ORL) et en chirurgie générale".

Le même responsable a rappelé que "l’administration de l’EHP Ahmed Ben Bella de Khenchela avait procédé avant la réalisation de ces opérations chirurgicales, à une concertation avec les services de la santé scolaire et les différentes unités de dépistage et de suivi UDS de la wilaya pour arrêter la liste nominative des élèves scolarisés souffrant de problèmes de santé et malformations congénitales et maladies ORL".

Les dossiers des élèves concernés "ont été présentés aux médecins spécialistes qui ont programmé 122 opérations chirurgicales durant les vacances scolaires d’hiver", a-t-on fait savoir.

La programmation de ces opérations chirurgicales au profit des enfants durant les vacances scolaires d’hiver a pour objectif d’assurer une meilleure prise en charge tout en évitant les absences à l’école, a-t-on ajouté.

Par ailleurs, la même source a indiqué que dans le cadre de l’application du programme de jumelage avec l’hôpital universitaire Touhami Ben Flis de Batna, il a été procédé durant la même période à la consultation de 40 malades souffrant de maladies du rein, affirmant que des échantillons ont été pris pour des analyses de laboratoire.