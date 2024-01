Le procureur de la République près le tribunal de Souk Ahras a ordonné l'ouverture d'une enquête concernant un groupe de patients reçus à l'hôpital public spécialisé en ophtalmologie d'Annaba dans un état grave après avoir subi des opérations chirurgicales au niveau des yeux dans une clinique privée à Souk Ahras, ayant entrainé de graves complications, indique dimanche un communiqué du parquet près le même tribunal.

"Conformément aux dispositions de l'article 11, alinéa 03 du Code de procédure pénale, le Parquet près le tribunal de Souk Ahras informe l'opinion publique, qu'en date du 18/12/2023, sur la base des informations reçues par les services de sécurité dans la wilaya de Souk Ahras, l'hôpital public spécialisé en ophtalmologie d'Annaba a reçu un groupe de patients dans un état grave du fait d'avoir subi des opérations chirurgicales au niveau des yeux dans une clinique privée à Souk Ahras, ce qui a entraîné de graves complications, le Parquet de la République a ordonné l'ouverture d'une enquête préliminaire sur les faits", lit-on dans le communiqué.

La même source précise qu'"après avoir entendu les 14 victimes, le procureur de la République a procédé à une inspection sur place avec la police technique et le directeur de la santé ayant permis de constater l'absence des conditions minimales de propreté et des spécifications techniques pour les blocs opératoires chirurgicaux, outre l'existence d'un bloc opératoire utilisé sans autorisation des autorités compétentes".

"Le 01/07/2024, toutes les parties ont été déférées devant le Parquet de la République et une information judiciaire a été ouverte contre six (06) membres du personnel administratif et médical pour négligences commises dans l'exercice de fonctions ayant porté atteinte à l'intégrité physique et la sécurité d'une personne, provoquant une invalidité permanente, exploitant et élargissant la structure d'un établissement de santé, sans autorisations. Des actes prévus et punis selon les articles 273, 413 et 414 de la loi sur la santé et l'article 288 du Code pénal", ajoute le document.

Les prévenus ont été interrogés par le juge d'instruction qui a ordonné le placement de deux (02) d'entre eux en détention provisoire et le placement de quatre (04) sous contrôle judiciaire, a conclu le communiqué.