Les services de la Gendarmerie nationale ont recensé, au niveau des zones de leur compétence, 13 morts et 58 blessés dans 24 accidents corporels de la circulation survenus au cours des dernières 24 heures.

Dans une déclaration à l'APS, le chef du bureau de communication au centre d'information et de coordination routière de la Gendarmerie Nationale, le commandant Samir Bouchehit a précisé que le facteur humain demeurait la principale cause de ces accidents, en raison du non-respect du code de la route par les usagers de la voie publique.

Selon le même responsable, le trafic routier était dense sur les voies express et les autoroutes durant le week-end dernier, parallèlement à la fin des vacances scolaires d'hiver, enregistrant ainsi plusieurs accidents graves, dont le dernier en date est celui survenu dans la wilaya de Mascara ayant fait 4 morts suite au dérapage et au renversement d'un véhicule touristique au niveau du chemin vicinal N10 reliant les deux communes de Mactaa Douz et Bouhenni.