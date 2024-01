Trois (3) surfaces forestières récréatives de Boumerdes ont bénéficié, dernièrement, d’un classement en vue de leur exploitation dans le domaine de l'investissement touristique, a-t-on appris, dimanche, des services de la conservation des forêts de la wilaya.

Après leur adoption par une commission de wilaya, englobant des représentants de plusieurs organismes administratifs, les dossiers de classement de ces trois forêts, inscrites dans le cadre du développement de l’investissement dans le domaine public forestier, "se trouvent actuellement au niveau du ministère de tutelle, en vue de la finalisation des procédures de classement et de la publication de l'annonce y afférente au Journal officiel (JO)", a indiqué le conservateur local des forêts, Baroudi Belahouel, dans son exposé sur le secteur devant le conseil exécutif de la wilaya.

Il a expliqué que l'exploitation de ces surfaces forestières s’inscrit dans le cadre du décret exécutif n 06/368 du 19 octobre 2006, fixant le régime légal, les conditions et modalités d'octroi du permis d'exploitation des forêts récréatives, ainsi que la circulaire interministérielle n 156 de 2015 relative à la mise en œuvre des dispositions du décret exécutif n 368/de 2006.

Les espaces concernés sont représentés par la forêt "Sidi Soucene", s’étendant sur une surface de 10 ha de la forêt "Bouarbi" de Dellys, à l'Est de Boumerdes, le bois de "Lakser" (8 ha) de la forêt "Baghla"de la commune de Bordj Menail et la forêt "Ouled Salem" (8 ha)située dans la forêt de Khemis El Khechna.

Les operateurs désireux d’investir dans ces espaces forestiers, à l’avenir, seront tenus, selon la même source, de procéder à leur réaménagement de manière à assurer les prestations et services nécessaires pour attirer le plus grand nombre possible de visiteurs.

Ces services, stipulés dans un cahier des charges spécial, englobent, notamment, l’aménagement d’aires de jeux pour enfants, des espaces pour adultes, des bancs en bois, des accès, des sentiers de randonnées et promenades, des éclairages, des locaux commerciaux, et des salles d’eau, a souligné M. Belahouel.