Plusieurs projets en cours de réalisation, devant répondre aux préoccupations des citoyens au niveau de la commune d’Asla, distante de 68 km à l’Est de la wilaya de Nâama, enregistrent différents taux d’avancement, a-t-on appris, dimanche, du chef de la daïra éponyme, Bouattou Amina.

Ces projets concernent la réalisation de trottoirs et d’espaces verts à travers la cité 184 logements du groupement d’habitat rural, la réhabilitation du dédoublement de la route entre le centre de la commune d’Asla et la RN 47 sur une distance de 800 mètres, de même que l’aménagement et la réfection des routes à travers les cités "Boumediene Bouslimani", "1er novembre" et "18 février", selon la même responsable.

Dans la localité Dhayat Sidi Ahmed, située aux environs de la commune d’Asla, un projet est en cours concernant la réalisation d’un réservoir d’eau d’une capacité de 150 mètres cubes et son raccordement au réseau de distribution, a ajouté la même source, expliquant que ce projet, dont le taux d’avancement a atteint 80 pc, permet de mettre fin aux perturbations enregistrées en matière d’alimentation en eau potable à travers cette agglomération secondaire, a-t-on expliqué.

Entre autres opérations, la réalisation de deux classes d’extension de l’école "Les frères Boumediene", l’extension de la conduite principale des eaux usées dans la localité de "Koudiat Abdelhak", la réhabilitation d’une salle de soins et le revêtement en gazon synthétique d’un stade de proximité dans la localité de Rehaïmat.

La même responsable a insisté, dimanche, lors de sa visite d’inspection de ces projets, sur "le respect des entreprises de réalisation de leurs engagements liés aux délais de livraison des projets et la qualité des réalisations".