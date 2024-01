Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a reçu dimanche, M. Jasper Wieck, directeur politique au ministère fédéral allemand de la Défense et conseiller à la politique étrangère et de sécurité auprès du ministre de la Défense, qui effectue une visite de travail en Algérie à la tête d'une délégation de haut niveau, indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

"Monsieur le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'ANP, a reçu en audience, ce dimanche 7 janvier 2024, au siège de l'Etat-major de l'ANP, Monsieur Jasper Wieck, directeur politique au ministère fédéral allemand de la Défense et Conseiller à la politique étrangère et de sécurité auprès du ministre de la Défense, qui effectue une visite de travail en Algérie à la tête d’une délégation de haut niveau", précise la même source.

Etaient présents à cette rencontre, des officiers généraux et généraux-majors de l'Etat-major de l'ANP et du ministère de la Défense nationale, ainsi que l'ambassadrice d'Allemagne à Alger et les membres de la délégation allemande.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont passé en revue "les perspectives de la coopération militaire bilatérale et les moyens de développer et de consolider la coordination pour les questions d’intérêt commun".

Les deux parties ont également évoqué "les défis sécuritaires prévalant dans le monde, particulièrement dans le bassin méditerranéen et sur le continent africain" et échangé "les points de vue sur les questions d’actualité", relève le communiqué.

A cette occasion, le Général d'Armée a prononcé une allocution de bienvenue à l'entame de laquelle il a souhaité la bienvenue au responsable allemand et à la délégation qui l’accompagne avant de mettre l’accent sur "la volonté des deux pays à consolider davantage les liens de coopération bilatérale et la hisser à la hauteur de la qualité des relations entre l’Algérie et la Fédération d’Allemagne".

"Il m’est agréable, une fois encore, de vous souhaiter la bienvenue ainsi qu’à la délégation qui vous accompagne au sein du siège de l'Etat-major de l'ANP.

Votre visite reflète la volonté de nos deux pays à consolider davantage nos liens de coopération bilatérale et à examiner les voies et moyens de son renforcement pour la hisser à la hauteur de la qualité des relations entre l’Algérie et la Fédération d’Allemagne.

A ce titre, nous sommes totalement convaincus que notre rencontre, aujourd’hui, sera fructueuse et ouvrira de nouvelles perspectives de coopération dans les domaines de la sécurité et de la défense", a-t-il indiqué.

Le Général d'Armée a, en outre, réitéré "la volonté de l'ANP à consolider la coopération militaire avec le partenaire allemand et à l'inscrire dans une nouvelle dynamique à même de concrétiser les objectifs tracés par les deux parties".

"Je voudrais souligner que la fédération d'Allemagne demeure un partenaire de qualité pour l’Algérie avec lequel nous veillons à renforcer nos relations bilatérales.

A cet effet, nous réitérons notre ferme volonté à consolider davantage notre coopération militaire et à l’inscrire dans une nouvelle dynamique à même de concrétiser les objectifs tracés par nos deux institutions", a-t-il ajouté.

Pour sa part, M. Wieck a salué l’accueil qui lui a été réservé et à la délégation qui l’accompagne et "la ferme volonté qu’il a constaté chez la partie algérienne pour le renforcement de la coopération et de la concertation entre les deux pays sur les domaines d’intérêt commun et ce, dans la perspective de promouvoir la sécurité et la stabilité dans le monde".

A l'issue de la rencontre, les deux parties ont échangé des présents symboliques, conclut le communiqué.