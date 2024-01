Une équipe de chirurgiens de l’hôpital "Les Frères Chenafa" de Mechria (Nâama) a entamé, samedi, des interventions chirurgicales ciblant des pathologies ORL au profit de 120 enfants issus des zones rurales et enclavées de la wilaya, a-t-on appris auprès de la direction de cet établissement public de santé. Le directeur de l’hôpital, Lagha Mohamed, a indiqué que ces interventions chirurgicales ont été engagées dans le cadre de l’initiative conjointe de l’association "Les Amis du malade", de la Direction de la Santé et de la Population et celle de son établissement hospitalier, qui abritera, durant trois jours, cette action citoyenne sous le slogan "Les journées chirurgicales de l’enfant".

L’opération profitera, selon le représentant de l’équipe des médecins bénévoles, le chirurgien Djamel Bekkar, à des enfants issus de familles nécessiteuses habitant des zones enclavées et de nomades réparties sur plusieurs communes de la wilaya. Les interventions programmées porteront, a expliqué le praticien, sur l’ablation des amygdales, les cavités nasales (sinusite), ainsi que d’autres opérations ciblant la glande thyroïde.

De son côté, le président du bureau de la wilaya de Nâama de l’association "Les amis du malade", Mohamed Toufik Djoudi, a déclaré que le diagnostic des cas concernés par cette initiative, à laquelle ont contribué trois chirurgiens et des spécialistes en réanimation, tous bénévoles, issus d’autres wilayas et soutenus par des agents paramédicaux de l’hôpital "Les Frères Chenafa", est intervenu à la suite des sorties sur le terrain d’une caravane médicale effectuée par l’association en coordination avec la direction de wilaya de la Santé et de la Population.

Il a ajouté que cette initiative est la huitième du genre à être lancée par cette association au niveau de la wilaya de Nâama, précisant qu’elle sera suivie, prochainement, d'une action similaire devant cibler des pathologies relevant de la chirurgie infantile et de gynéco-obstétrique.