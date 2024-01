La formation de Djurdjura la JSK menés au score par un buts à zéro jusqu'à la 89e minute, les Canaris ont pu revenir. Ils ont inscrit le buts de légalisation par Matouti Ils auraient pu ajouter un deuxième dans les arrêts de jeu.

Stade du 5juillet Affluence nombreuse, arbitrage de M. Touabti, assisté de M. Bouzit et M. Belaghma.

Averts :

MCA : Dao (31’), Benhaoua (86’), El-Orfi 88’).

JSK : Boukhenchouche (32’)

Buts :

MCA : Naidji (38’)

JSK : Matouti (89’).

MCA : Litim, Helaimia, Mouali, Abdellaoui, Benlamri, Zougrana, Khodja, Dao (Benhaoua 81’), Naidji (El-Orfi 85’), Bayazid (Tahar 81’), Merzougui (Haroun 85’).

Entr : Beaumelle

JSK : Hadid, Souyad, Benzaid, Mammeri, Nechat, Boumechra (Akhrib 84’), Amriche, Boukhanchouche (Maatalah 75’), Mouaki (Bouhekak 90+4’), Redjem (Amrane 75’), Berkane (Matouti 84’).

Entr : Almeida

Personne ne s'attendait à ce que la JSK revienne au score, car leur prestation en première mi-temps et au début de la deuxième période était en-deçà des attentes. Cueillis à froid par les camarades du capitaine Abdelaoui qui ont trouvé le chemin des filets dès la 38eme minute par le biais de Naidji dune belle reprise de voler , les Canaris ont eu du mal à réagir. Bien que la possession de ballon soit en leur faveur, les équipiers de Amiriche n'ont pas été dangereux. Ils ont multiplié les erreurs, ce qui a permis au MCA de rater le ko vers la fin de la première période par l'attaquant Bayazid . Le gardien Hadid , qui a réalisé une belle prestation lors du match précédent, a raté son début de match, puisqu'il a commis plusieurs erreurs.

Il n'est pas le seul à être passé à côté de la plaque, puisque Boukhenchouche, Souyad, Brkane et Boumechra n'ont pas eu le rendement escompté. En deuxième mi-temps, les Canaris sont revenus avec de meilleures intentions, mais il a fallu attendre les dernières minutes de la partie pour qu'ils reviennent au score. Les changements opérés après l'heure de jeu ont métamorphosé l'équipe. D'ailleurs, c'est Matouti le remplacent qui a mis les pendules à l'heure et inscrive le but égalisateur à une minute du coup de sifflet final. Les supporters espéraient que leur équipe enregistre une victoire victoire face au MCA apres leurs échecs face au CSC, mais le fait d'avoir réussi à revenir dans le match les a rassurés un peu. Toutefois, ils demandent au cache portugais Almeida , d'apporter les correctifs nécessaires pour le reste des matchs restants durant cette phase aller

F Y

Les impressions

Almeida : "On a rate la victoire "

"On a commis des erreurs en première mi-temps, mais les joueurs ont bien réagi en deuxième période. On aurait pu inscrire plus de deux buts. On a raté la victoire, mais ce nul nous fera beaucoup de bien. Pour la suite du championnat on fera tout pour réaliser des bon résultat et en commence par celui de la prochains journée face a L'ASO on doit confirmer botre résultat mais en reste toujours prudent le chemin est encore long ."

Ait djoudi : "On pouvait mieux faire "

"On a mal entamé le match, ce qui a permis au Mouloudia d'ouvrir la marque vers la fin de la première mi-temps. Mais les changements qu'on a effectués ont porté leurs fruits. On a aussi essayé d'apporter des réglages et le fait que l'équipe ait pu revenir au score, cela démontre qu'elle a du caractère. On est revenus de loin, mais je pense qu'il y avait de la place pour la victoire. Avec ce qu'on a montré en deuxième mi-temps, on doit être confiant pour l'avenir. Les joueurs ont donné le meilleur d'eux-mêmes et les supporters doivent être derrière eux et les soutenir jusqu'au bout."

F Y