La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé ce samedi la liste finale des 24 sélections nationales ainsi que les numéros de maillot des joueurs devant prendre part à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui débute le 13 janvier 2024 à Abidjan.

Conformément au nouveau règlement, chaque Association Membre Participante ("AMP") est autorisée à soumettre un groupe final comprenant jusqu'à 27 joueurs, avec seulement 23 joueurs sélectionnables pour chaque match du Tournoi, précise l'instance africaine.

Un joueur de l'équipe finale ne peut être remplacé qu'en cas de blessure grave, au plus tard 24 heures avant le premier match de l'équipe, selon la même source. Pour rappel, le sélectionneur national Djamel Belmadi a retenu 26 joueurs dont quatre gardiens de but. Sans surprise, la plupart des cadres de la sélection nationale à l'instar du capitaine Mahrez (7), le buteur Slimani (13) ou encore le revenant Belaili (8) ont conservé leurs numéros. Mais avec l'arrivée de nouveaux joueurs, les changements de numéros ont été assez nombreux . Ainsi, Hossam Eddine Aouar a opté pour le N.11, Rayan Aït-Nouri (15), le jeune Fares Chaibi (17) et Zineddine Belaid (24). A la CAN 2023, l'Algérie évoluera dans le groupe D avec le Burkina Faso, l'Angola et la Mauritanie.

Les numéros de maillot des Verts à la CAN 2023

1- Mustapha Zeghba (Damac FC/Arabie saoudite)

2-Aissa Mandi (Villarreal/ Espagne)

3- Kevin Daniel Guitoun (FC Metz/ France)

4- Mohamed AmineTougaï (ES Tunis/ Tunisie)

5- Ahmed Touba (Lecce/ Italie)

6- Ramiz Larbi Zerrouki (Feyenoord/ Pays-Bas)

7 Riyad Karim Mahrez (Al-Ahli SC/ Arabie saoudite)

8-Youssef Belaïli (MC Alger/ Alger)

9- Baghdad Bounedjah (Al-Sadd SC/ Qatar)

10-Sofiane Feghouli (Karagumruk/ Turquie)

11-Hossam Eddine Aouar (AS Rome/ Italie)

12-Adam Mohamed Ounas (Lille OSC/ France)

13- Islam Slimani (Coritiba FC/ Brésil)

14-Hicham Boudaoui (OGC Nice/ France)

15-Rayan Aït-Nouri (Wolverhampton/ Angleterre)

16- Anthony Louis Mandrea (SM Caen/ France)

17-Fares Chaïbi (Eintracht Francfort/Allemagne)

18- Moahemd El Amine Amoura (Union Saint-Gilloise/ Belgique)

19-Nabil Bentaleb (Lille OSC/ France)

20- Youcef Atal (OGC Nice/ France)

21- Ramy Bensebaïni (Borussia Dortmund/ Allemagne)

22-Isamel Bennacer (AC Milan/ Italie).

23- Rais Cobos M'bolhi (CR Belouizdad/ Algérie)

24-Zineddine Belaïd (USM Alger/ Alger)

25-Yasser Larouci (Sheffield United/ Angleterre)

26-Oussama Benbot (USM Alger/ Algérie).