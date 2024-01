L'édition 2024 du Championnat National par équipes de judo, catégorie senior de première Division, disputée les 5-6 janvier courant à la Salle omnisports Harcha Hacène (Alger) a vu le sacre d'Ouled El Bahia (Oran) chez les messieurs et de la Dynamique Baba Hassen (Alger) chez les dames. Le podium des messieurs a été complété par le Judo Club d'El Harrach (Alger), qui a pris la deuxième place, devant l'AS Sûreté Nationale (Alger) et l'Olympique Mansourah (Constantine), qui se sont partagés la troisième place.

Chez les dames, c'est le Mouloudia d'Alger qui a pris la deuxième place, devant l'USM Alger et le Judo Club d'El Kseur (Béjaïa) qui se sont partagés la troisième place.

Les organisateurs ont réquisitionné pas moins de 24 arbitres, dont une grande majorité d'internationaux, pour assurer le bon déroulement de cette compétition, ouverte uniquement aux athlètes nés en 2003 et avant. Les organisateurs ont retenu un total de dix catégories de poids pour cette compétition : cinq chez les messieurs et autant chez les dames. Il 'agit des catégories de -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg et +70 kg chez les dames, et celles de -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg et +90 kg chez les messieurs.