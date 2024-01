Une fatigue ressentie en dehors de tout effort peut être le signe d’un mode de vie perturbé. Mais elle peut également être le signe révélateur d’une maladie. Même si des médicaments peuvent aider à passer le cap, l’amélioration du niveau d’énergie passe généralement par une remise en cause des habitudes.

Quels sont les symptômes de la fatigue ?

Les symptômes d’une fatigue générale (asthénie) sont parfois très discrets. Même en ayant bien dormi, on se sent fatigué au réveil et on éprouve de la peine à sortir du lit. Une activité habituellement facile à accomplir se transforme soudain en corvée.

Qu’appelle-t-on syndrome de fatigue chronique ?

Le syndrome de fatigue chronique est une affection dont les causes restent mystérieuses. Il est probable qu’il ne s’agisse pas d’une maladie unique mais d’un ensemble de troubles de santé se traduisant par des symptômes similaires : fatigue importante et durable, accompagnée de douleurs des articulations et des muscles. Ces symptômes douloureux la différencient des autres formes de fatigue chronique (définie comme une fatigue qui dure plus de six mois).Le syndrome de fatigue chronique touche surtout les femmes jeunes (moins de 40 ans). Il survient parfois après une maladie virale (par exemple la mononucléose) ou un choc psychologique. Il n’existe pas de traitement spécifique de ce syndrome.

Quelles sont les causes de la fatigue ?

Les causes de ce type de fatigue sont diverses : une maladie épuisante (forte grippe, arthrose, cancer, etc.) ;

Une affection silencieuse (anémie ou maladie de la thyroïde, par exemple) ;

Le manque de sommeil dû à des insomnies ;

Un état dépressif : la fatigue et le manque de motivation sont des symptômes courants de la dépression ;

Le stress et le surmenage au travail ou des activités de loisirs trop intenses ;

Une alimentation déséquilibrée ou insuffisante (lors d’un régime par exemple), ou une mauvaise hydratation de l’organisme, lorsque la personne ne boit pas assez.

Chez la femme enceinte, la fatigue est un problème assez fréquent, au tout début de la grossesse (du fait des changements hormonaux) et au cours du troisième trimestre (quand l’utérus devient lourd).

L’apnée du sommeil, une éventuelle cause de fatigue

L’apnée du sommeil est un problème physiologique qui perturbe les nuits et qui peut être la cause de troubles du sommeil. Au cours de la nuit, à certains moments, le dormeur bloque sa respiration. Ces arrêts répétés ne durent en général que quelques secondes, mais entraînent une baisse d’oxygénation du sang. Le cœur travaille donc anormalement pour essayer de mobiliser toutes les réserves en oxygène. En conséquence, le dormeur se réveille souvent fatigué le matin et, la plupart du temps, n’a aucune conscience de ce qui s’est passé.

Quelles sont les complications éventuelles de la fatigue ?

Une fatigue généralisée est parfois le signe d’une maladie sous-jacente dont il ne faut pas retarder le diagnostic. Il s’agit donc de prendre au sérieux et de traiter à temps un état d’asthénie prolongé.

Dans certains cas, la fatigue peut conduire à l’épuisement.

Que faire en cas de fatigue ?

Recherchez les causes de l’état de fatigue en prenant le temps, dans le calme, de vous poser des questions sur votre mode de vie en général, votre travail, votre vie familiale et sociale, vos loisirs, vos abus ou vos manquements.

Essayez de changer certaines de vos habitudes de vie. Dormez suffisamment. Ne tardez pas à vous coucher et obéissez aux signaux envoyés par votre organisme : bâillements, perte d’attention, etc.

Pratiquez une activité physique régulière.

Pratiquez vos loisirs sans excès, afin de trouver un bon équilibre entre activité professionnelle et détente.

Adoptez une alimentation équilibrée riche en fruits, en légumes et en céréales. Buvez au moins un litre et demi d’eau par jour.

Limitez votre consommation d’alcool et essayez d’arrêter de fumer.

Que fait le médecin en cas de fatigue ?

Au moyen d’un entretien et d’un examen approfondis, il détermine si la fatigue peut être due à une maladie. Dans ce but il lui faut, la plupart du temps, faire pratiquer des examens complémentaires. S’il ne décèle aucune cause pathologique, il peut donner des conseils pour surmonter cet épisode de fatigue. Cela peut-être, par exemple, une consultation chez un spécialiste.

Quels compléments alimentaires contre la fatigue ?

Les compléments alimentaires proposés contre la fatigue sont essentiellement des substances excitantes ou adaptogènes.

La caféine contre la fatigue

Les effets excitants de la caféine ne sont plus à démontrer et justifient son utilisation contre la fatigue bien qu’elle n’en traite pas les causes.

La vitamine C (acide ascorbique) contre la fatigue

En 2012, les autorités sanitaires européennes ont reconnu aux compléments alimentaires contenant de la vitamine C le droit de prétendre contribuer à la réduction de la fatigue, si et seulement si ces produits contiennent au moins 12 mg de vitamine C (acide ascorbique) pour 100 g, 100 ml ou par emballage si le produit ne contient qu’une portion.

Néanmoins, ces produits ne peuvent pas prétendre être nécessaires au maintien de la vitalité.

Les fruits de l’acérola contiennent plus de 4 % de leur poids en vitamine C et ceux de l’églantier, le cynorrhodon, 7%. Ces plantes sont souvent utilisées comme sources de vitamine C dans les compléments alimentaires.

Le fer contre la fatigue

L’insuffisance d’apport en fer peut provoquer une anémie dont les symptômes sont notamment la fatigue et la diminution des performances intellectuelles. En 2012, les autorités sanitaires européennes ont reconnu aux compléments alimentaires contenant du fer le droit de prétendre contribuer à la réduction de la fatigue.

Toutefois, les compléments en fer doivent être réservés aux personnes dont la carence a été clairement identifiée par un médecin et pour lesquelles ce type de complément a été prescrit.

Existe-t-il des risques avec les compléments alimentaires contre la fatigue ?

La caféine provoque de nombreux effets indésirables : nervosité, agitation, anxiété, insomnie, irritation de l’estomac, par exemple. Elle est déconseillée aux personnes souffrant de maladie cardiaque, d’anxiété, d’ulcères gastriques ou d’hypertension artérielle.

Les personnes sujettes aux calculs urinaires et celles qui souffrent de maladies où l’on observe une accumulation de fer dans l’organisme doivent s’abstenir de prendre des doses élevées de vitamine C. Une prise excessive de vitamine C entraîne en outre des diarrhées.

La prise de compléments de fer doit être faite sous contrôle médical. Les compléments de fer peuvent, d’autre part, aggraver un ulcère gastroduodénal, ainsi que les symptômes de la maladie de Crohn et de la rectocolite hémorragique.

Enfin, le fer diminue l’absorption de certains médicaments tels que les antibiotiques de la famille des cyclines et des quinolones, le traitement de l’ostéoporose ou les hormones thyroïdiennes. Les personnes souffrant d’hypertension artérielle doivent s’abstenir de prendre du ginseng. Celles qui souffrent de diabète, de maladies cardiaques ont intérêt à consulter leur médecin avant d’ingérer cette plante.

Nervosité, insomnie, irritabilité, diarrhée, hypertension artérielle et palpitations sont les principaux effets indésirables dus à une consommation excessive de ginseng.

De plus, les personnes qui prennent des traitements anticoagulants ou qui vont subir une intervention chirurgicale doivent s'abstenir de consommer ce type de plante.