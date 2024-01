Le ministère de la Culture et des Arts vient d’approuver le classement de Ksar Lalla Fatma, situé dans une forêt de chêne-liège à Oued Djenane, dans la commune d’El Aioun (40 km à l’Est d’El Tarf), en tant que site archéologique national protégé, affirmé, jeudi, le directeur de la culture et des arts, Abdelkader Azzedine.

Ce responsable, précisant que le classement de ce monument, qui comprend de nombreux vestiges archéologiques romains, byzantins et islamiques, fait suite à la levée des réserves émises par la commission nationale des monuments et sites, a souligné que ce classement "fournira une couverture juridique qui aidera à protéger et à valoriser ce monument historique".

Selon M. Azzedine, ses services ont déjà pris des mesures pour protéger le site de Lalla Fatma, constitué d’une villa de deux étages construits en moellons, un ensemble de fermes, des pressoirs à olives et des espaces pour la transformation des produits agricoles.

La première phase de l’étude relative à la restauration, dûment achevée, a été soumise à l’approbation du ministère de tutelle en vue d’entamer des travaux destinés à transformer ce site archéologique en pôle touristique de premier plan, a ajouté le même responsable.

Ce dernier n’a pas exclu la possibilité d’y organiser, après achèvement de la restauration, un événement culturel et artistique national à même de valoriser le site et de renforcer son attractivité touristique.

Il convient de noter que la construction de Ksar Lalla Fatma remonte à la période romaine, entre le IIIe et le IVe siècle après JC. Des documents historiques indiquent que ce palais, qui comprend de nombreux vestiges archéologiques romains, byzantins et islamiques, avait été utilisé par les Byzantins qui y ont apporté de nombreuses modifications afin d’en faire une tour de défenses. En revanche, les musulmans, qui l’ont utilisé à différentes fins, n’y ont apporté aucune modification.