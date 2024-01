Le taux de chômage s'est maintenu à 5,8% au Canada en décembre, un taux légèrement inférieur aux attentes des analystes, a annoncé vendredi Statistique Canada. "L'emploi est demeuré stable en décembre (+0,0 %), après avoir peu varié en novembre (+0,1 %) et en octobre (+0,1 %)", a indiqué dans un communiqué l'agence fédérale. Le mois dernier, quelque 1,2 million de Canadiens étaient au chômage, "en hausse de 202.000 (+19,3%)" par rapport à il y a un an.

Le pays, dont la croissance démographique a "généralement dépassé la croissance de l'emploi" en 2023, a accueilli en décembre 74.000 personnes âgées de 15 ans et plus, selon l'enquête sur la population active.

L'emploi a notamment progressé dans quatre provinces, en particulier en Colombie-Britannique (+18.000), dans l'ouest du pays, tandis qu'il a diminué en Ontario (-48.000), la province la plus peuplée du pays.

Il a notamment augmenté dans le secteur des services professionnels, scientifiques et techniques (+46.000), dans le secteur des soins de santé et de l'assistance sociale (+16.000), tandis qu'il a surtout diminué dans le commerce de gros et de détail (-21.000) et dans la fabrication (-18.000).

"La croissance de l'emploi a considérablement ralenti au cours de la deuxième moitié de l'année", a commenté dans une note Royce Mendes, analyste pour la banque Desjardins, précisant que le taux de chômage en décembre est "un peu inférieur" au consensus des économistes.

Le chômage "a généralement suivi une tendance à la hausse dans tous les principaux groupes démographiques" entre avril et décembre, avec une hausse plus importante chez les 15 à 24 ans, a observé Statistique Canada.

Les nouvelles données font mention des centaines de milliers d'employés du secteur public au Québec, notamment les enseignants et les infirmières, qui ont perdu des heures de travail en raison de la grève qu'ils ont menée le mois dernier.