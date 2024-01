Les réserves de change de la Chine s'élevaient à 3.238 milliards de dollars fin décembre 2023, en hausse de 66,2 milliards de dollars, soit 2,1% par rapport à fin novembre, d'après des données publiées dimanche par l'Administration d'Etat des changes (AEC).

Dans un communiqué, l'AEC a attribué la hausse des réserves de change du pays aux effets combinés de la conversion des devises et des variations des prix des actifs et d'autres facteurs.

"Sous l'effet de facteurs tels que les politiques monétaires des principales économies mondiales et des perspectives économiques, l'indice du dollar avait connu une baisse en décembre, alors que les prix des actifs financiers mondiaux avaient généralement augmenté", a-t-elle soutenu.

"L'économie chinoise continue de se redresser et de s'améliorer grâce à un développement de haute qualité, ce qui soutiendra la stabilité des réserves de change du pays", ajoute l'institution.

Hausse de 9% du volume de fret par voie navigable de janvier à novembre 2023

Le transport de fret par voie navigable en Chine a enregistré une expansion stable au cours des onze premiers mois de 2023, le volume total progressant de 9% en glissement annuel, indiquent des données officielles. Un total de 8,51 milliards de tonnes de marchandises ont été transportées par voie navigable dans le pays pendant cette période, selon le ministère chinois des Transports.

Sur le seul mois de novembre, les voies navigables chinoises ont traité 850 millions de tonnes de marchandises, en hausse de 11,2% sur un an, d'après les données.

Durant la période janvier-novembre, la province chinoise du Shaanxi (nord-ouest) a connu la plus forte hausse parmi les régions de niveau provincial, enregistrant une croissance de 55,6% sur un an, suivie par les provinces du Liaoning et du Heilongjiang, dans le nord-est de la Chine.