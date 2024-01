Les quarante entreprises du CAC 40, principal indice boursier français, ont distribué

un montant record de 97,1 milliards d'euros à leurs actionnaires en 2023, en dividendes ou rachats d'actions, selon la lettre financière Vernimmen.net.

"En 2023, d'après nos compilations, les entreprises du CAC 40 ont rendu à leurs actionnaires 97,1 milliards d'euros, dont 30,1 milliards sous forme de rachats d'actions et 67,1 milliards sous forme de dividendes en numéraire, soit le niveau le plus haut jamais enregistré depuis que nous faisons cette étude", est-il précisé dans la lettre d'information spécialisée envoyée samedi.

Le précédent record avait été établi en 2022, à 80,1 milliards d'euros, dont 23,7 milliards sous forme de rachats d'actions et 56,5 milliards sous forme de dividendes. La lettre note aussi un record d'investissements à 94,2 milliards, en hausse de 20% par rapport à 2022, et une "surperformance" du CAC40 en termes de valorisation (2.362 milliards) par rapport aux 40 premiers groupes allemands (1.560 milliards) et britanniques (1.780 milliards).