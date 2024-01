La Caisse nationale des retraites (CNR) a reçu, samedi à Alger, le label "Qualité d'accueil: Fikhidmatikoum", attribué par l'Institut algérien de normalisation (IANOR).

La cérémonie de remise du certificat de labellisation s'est déroulée au siège de la CNR, en présence du chef de cabinet du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mokdad Thabet, représentant du ministre Fayçal Bentaleb, et des deux Directeurs généraux (DG) de la CNR et de l'IANOR, respectivement MM. Djaafar Abdelli, et Djamel Hales.

Lors de cette rencontre, 18 agences locales de la CNR ont reçu le certificat de labellisation "Qualité d'accueil", au titre de la dernière vague des agences locales à avoir obtenu ledit label en reconnaissance de leur respect des normes prévues dans le référentiel algérien de la qualité d'accueil.

Dans une allocution à cette occasion, M. Thabet a affirmé que "la prise en charge des préoccupations du citoyen est au centre des priorités des pouvoirs publics à travers le programme du Gouvernement, et ce dans le cadre de la mise en œuvre des engagements du président de la République".

L'attribution du certificat de labellisation "Qualité d'accueil" aux agences de la CNR "s'inscrit dans une démarche de simplification du service public au profit des citoyens en général et des retraités en particulier", a ajouté le chef de cabinet qui a souligné, à ce propos, les efforts du secteur en la matière, notamment à travers la modernisation et la numérisation du service public pour garantir "un service de qualité".

Pour sa part, M. Abdelli a affirmé que l'adoption du label "Fikhidmatikoum" visait à fournir "les meilleures conditions d'accueil, d'écoute et de traitement de requêtes, et à permettre aux retraités en particulier de bénéficier des services à distance sans avoir à se déplacer".

Le DG de la CNR a également rappelé les mesures prises par la caisse, à l'instar de la formation, pour garantir les exigences de la qualité d'accueil, en sus des techniques modernes visant à améliorer le service public, rapprocher l'administration du citoyen et simplifier les procédures administratives, ajoutant que la prise en charge des retraités et des affiliés à la CNR est "une priorité" dans la stratégie adoptée par la caisse. De son côté, le DG de l'IANOR a tenu à saluer les efforts consentis par la CNR en matière de qualité d'accueil, soulignant que ledit label "est attribué suite au respect des engagements relatifs aux conditions d'accueil".