Le nombre de Palestiniens tombés en martyrs depuis le début de l'agression sioniste contre la bande de Ghaza, le 7 octobre dernier, est passé à 22.600 et celui des blessés à 57. 910, a indiqué, samedi, le ministère palestinien de la Santé dans un communiqué relayé par l'agence de presse Wafa. La même source a précisé que "9000 (martyrs) sont des enfants et 5.300 sont des femmes, soit 70% du nombre total des martyrs".

Le ministère a, en outre, noté que " 7 000 citoyens sont toujours portés disparus ". Dans un autre contexte, le ministère a souligné que "l'ONU et ses partenaires humanitaires sont confrontés à des défis pour fournir une aide vitale au nord de la bande de Ghaza, pour le troisième jour consécutif", en raison du blocage imposé par l'entité sioniste et des bombardements dans la région."La quantité d'aide qui arrive à Ghaza est encore largement insuffisante", assure le ministère qui déplore "la poursuite du bombardement par les forces d'occupation des routes, des convois humanitaires, des structures médicales, ainsi que des installations électriques". Il a, enfin, noté que 85% de la population de Ghaza (environ 1,93 million de civils) ont été déplacés de force."Près de 1,2 million de déplacés internes ont été enregistrés dans 154 installations des agences onusiennes à travers la bande de Ghaza", a-til Ajouté.

Près de 100 avocats chiliens déposent une plainte devant la CPI contre l'entité sioniste pour crimes de guerre

Près de 100 avocats chiliens, dont la plupart d’origines palestiniennes, ont déposé une plainte auprès de la Cour pénale internationale (CPI) concernant les crimes de l'occupation sioniste dans la bande de Ghaza, à savoir le génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, qui violent la Quatrième Convention de Genève du 1949, a rapporté l'agence de presse Wafa.

L'avocat Juan Carlos Manriquez a expliqué: "Nous nous sommes conformés au Statut de Rome, et nous avons reçu les préoccupations et les demandes de près de 100 collègues chiliens qui ont mené les consultations pertinentes, pour déposer une requête devant la Cour pénale internationale, dont l'examen débutera lundi prochain".

Parmi les avocats, des membres du Sénat chilien Francisco Chavan, Ximena Rincon, Paulina Vod?novich, Ivan Morera, Sergio Jahona et Alfonso de Oreste, qui ont soutenu la plainte déposée en évoquant "les représailles de l'occupant sioniste contre les personnes âgées, les femmes, les enfants et les malades, sans une base logique, ou une limite morale, en commettant des violations graves et délibérées des droits de l'Homme contre les civils palestiniens de Ghaza, dans une préméditation claire et systématique d'une guerre génocidaire et de migration forcée".

Les signataires de cette plainte demandent aussi l'"émission d'un mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahu et les autres agents et soldats sionistes responsables de ces crimes", selon Wafa.