La 12ème édition du Salon national des dérivés du dattier et de l’artisanat de Biskra, clôturée samedi après-midi, aura enregistré plus de 20.000 visiteurs, a indiqué le directeur de la Chambre de l’artisanat et des métiers (CAM), Youcef Si El Abedi.

Cette manifestation qui a duré 15 jours, a connu, comparativement aux précédentes éditions, une augmentation de plus de 5.000 du nombre de

visiteurs, à la faveur de la récente dynamique des activités touristiques dans la région qui a reçu ces derniers jours plusieurs groupes de visiteurs de différentes wilayas ainsi que de l’étranger, a indiqué à l’APS M. Si El Abedi.

Cette édition a ainsi regroupé des artisans de générations différentes et constitué un espace de culture et des arts avec la participation de peintres, de sculpteurs et de troupes folkloriques, a souligné le directeur de la CAM.

La riche variété des produits de dinanderie, de maroquinerie, de bijouterie, d’ustensiles en bois, divers produits à base de matériaux dérivés de dattes, de pâtisseries et d’huiles naturelles exposés durant le salon ont renforcé l’attrait de la manifestation, a-t-on relevé.

Ouvert le 25 décembre dernier, le Salon, organisé par la CAM avec le concours de la direction du tourisme et de l’artisanat, a connu la participation de plus de 130 artisans venus de 25 wilayas.

Des attestations ont été remises au terme du salon aux exposants qui se sont le plus distingués.