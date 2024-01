La Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) a mis en garde vendredi contre un "effondrement imminent" du système de santé dans le sud de la bande de Ghaza, victime d'agression sioniste depuis le 7 octobre qui a fait plus de 22.000 martyrs et plus de 57.000 blessés..

La plupart des hôpitaux dans le nord de Ghaza ont cessé de fonctionner en raison d'un manque de carburant, de médicaments et d'équipements médicaux, tandis que l'hôpital Al-Amal, l'un des rares encore opérationnel dans le sud, est sur le point d'arrêter ses opérations pour la même raison, au milieu des bombardements persistants de l'armée d'occupation sioniste, a indiqué le bureau de la FICR pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord dans un communiqué.

La FICR s'est également dite consternée par les bombardements continus par l'occupant sioniste du siège de la Société du Croissant-Rouge palestinien (SCRP) et de l'hôpital Al-Amal, affilié à cette société, à Khan Younis. "Nous saluons le courage des volontaires et des ambulanciers du SCRP, dont beaucoup ont perdu des membres de leur famille ou ont des proches détenus, mais continuent de fournir leurs services de manière désintéressée", a ajouté la Fédération.

Dans le même temps, l'organisation humanitaire mondiale a insisté sur la protection de toutes les installations médicales et du personnel médical à Ghaza conformément au droit international humanitaire, appelant à "un passage rapide et sans entrave de l'aide humanitaire et à un accès sûr et sans entrave pour les travailleurs humanitaires".

"C'est un impératif humanitaire et moral de veiller à ce que la population de Ghaza puisse accéder aux soins de santé pendant cette période de conflit intense", a souligné la FICR. Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Ghaza s'est alourdi à 22.600 martyrs depuis le 7 octobre dernier, a indiqué vendredi le ministère palestinien de la Santé.

Ce bilan comprend 162 Palestiniens tombés en martyrs au cours des dernières 24 heures, a précisé la même source, qui a aussi fait état de 57.910 personnes blessées depuis le 7 octobre. Depuis le 7 octobre, l'armée sioniste mène une agression dévastatrice contre l'enclave palestinienne, ce qui a entraîné des destructions massives d'infrastructures en plus d'une catastrophe humanitaire sans précédent, selon les autorités palestiniennes et des sources onusiennes.

Ghaza : près de 600 attaques contre les centres de santé depuis le 7 octobre (OMS)

Les hôpitaux de Ghaza et d'autres infrastructures médicales vitales ont été attaqués près de 600 fois depuis le début de la guerre sioniste dans l'enclave palestinienne, a annoncé vendredi l'Organisation mondiale de la santé (OMS). "Depuis le 7 octobre dernier, quelque 613 personnes sont mortes dans des établissements et plus de 770 ont été blessées", a affirmé l'OMS dans son dernier rapport sur les attaques sioniste contre les établissements de soins.

Condamnant la poursuite des bombardements, le porte-parole de l'OMS, Christian Lindmeier, a déclaré que "la réduction continue de l'espace humanitaire et les attaques continues contre les soins de santé poussent la population de Ghaza au point de rupture". La plateforme en ligne de l'OMS couvrant les attaques contre les soins de santé a indiqué que "plus de 550 installations médicales et véhicules ont été touchés au cours des près de 100 jours écoulés depuis le début des frappes aériennes constantes sur Ghaza". Les attaques ont touché 94 sites de soins dont 26 hôpitaux endommagés sur un total de 36 que compte l'enclave, précise l'agence onusienne.