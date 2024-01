Deux individus, présumés auteurs de faux et usage de faux en écriture ont été appréhendés à Tizi-Ouzou, a indiqué vendredi un communiqué de la sûreté de wilaya. L'arrestation des deux faussaires par les élément de la brigade de répression des crimes économiques et financiers a permis, également, la saisie de matériel utilisé dans leurs forfaits ainsi que des dossiers et documents falsifiés. Présentés devant les autorités judiciaires compétentes, ils ont été placés en détention provisoire, a-t-on ajouté de même source.