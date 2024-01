Une personne est morte et 23 autres ont été blessées dans un accident de la circulation survenu vendredi à Gdyel, dans la wilaya d’Oran, a-t-on appris auprès de la Protection civile. "Les services de la Protection civile sont intervenus vendredi à 12h10, dans un accident de renversement d’un bus de transport des voyageurs qui s'est produit au niveau de la route nationale (RN 11) à Gdyel, faisant un mort et 23 blessés", a-t-on précisé de même source. La victime et les blessés ont été évacués à l’hôpital de Gdyel, a-t-on fait savoir. Pour leur part, les services de sécurité compétents ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de l'accident.