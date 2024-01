La sélection algérienne (messieurs/dames) de cyclisme sur piste s'est envolée vendredi pour l'Egypte, en prévision des prochains Championnats d'Afrique de la spécialité, prévus du 10 au 14 janvier courant dans la capitale Le Caire, a appris l'APS auprès de la Fédération (FAC).

Huit cyclistes (six messieurs et deux dames) composaient cette délégation, conduite par le membre du Bureau fédéral Youcef Chabou, alors que "les professionnels" Lotfi Tchambaz et Yacine Chalel rejoindront la sélection directement à partir de la capitale française, Paris. Ce qui portera le total des représentants algériens en Egypte à dix coureurs : 8 messieurs et 2 dames.

Les six autres cyclistes (messieurs) sont : El Khassib Sassane, Mohamed Nadjib Assel, Zaki Bouder, Salah-Eddine Cherki, Hamza Megnouche (Elite) et Anes Riyahi (junior). Chez les dames, les couleurs nationales seront représentées en Egypte par Nesrine Houili et Siham Bousbaâ, sous la houlette du coach Samir Allem, alors que la sélection des messieurs est dirigée par l'entraîneur national Abdelbasset Hannachi.