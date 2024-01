Un régime trop riche en sucres favoriserait la croissance de tumeurs du sein ou des poumons, selon une étude américaine. Vous avez bien profité des fêtes et de leur abondance en chocolat, bûches, truffes et autres gourmandises sucrées ? Non seulement vous risquez d’en faire les frais sur la balance, mais voilà que des chercheurs de l’Université du Texas (Etats-Unis) viennent vous culpabiliser encore plus en annonçant, dans une publication de la revue Cancer research, que l’excès de sucre favoriserait la croissance de tumeurs cancéreuses. Et notamment dans le sein et le poumon.

Les chercheurs ont mené plusieurs études sur des souris qu’ils ont soumis à divers régimes riches en sucres : certaines ont été nourries avec de l’amidon, d’autres avec du saccharose et les dernières avec du fructose. Au bout de six mois, la moitié des souris du groupe "fructose et de saccharose" présentait une augmentation du nombre de métastases pulmonaires et mammaires. Et chez les souris nourries avec de l’amidon, un tiers avait des tumeurs. "C’est plus spécifiquement le fructose, utilisé dans le sucre de table et les sirops de maïs enrichis en fructose, qui facilite l’apparition de métastases et la production de "12-HETE" (un produit de dégradation du fructose) dans les tumeurs mammaires" a expliqué le Dr Lorenzo Cohen, un des auteurs de l’étude. Néanmoins, l'étude se borne simplement à établir un rapport statistique sans expliquer les mécanismes en jeu. Mais ces résultats s'ajoutent aux nombreuses autres preuves qui indiquent qu’un régime de style occidental est un facteur de risque majeur pour de nombreux types de cancer.