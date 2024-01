Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a présenté vendredi ses condoléances à la famille du supporteur de l'équipe du football d'Ain Temouchent, décédé dans un accident

de bus transportant des supporteurs de cette équipe.

"Suite au douloureux accident de bus qui a coûté la vie à un fidèle supporteur de l'équipe d'Ain Temouchent, j'adresse mes sincères condoléances à la famille du défunt et à toute l'équipe, et prie pour un prompt rétablissement pour le reste des blessés.

A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons", a écrit le président de la République sur son compte sur les réseaux sociaux.