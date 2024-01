L'Entente de Sétif s'est provisoirement emparée de la deuxième place au classement général de la Ligue 1 Mobilis de football, après sa victoire (1-0) chez le NC Magra, en match disputé vendredi après-midi à Magra, pour le compte de la douzième journée, marquée par deux autres succès en déplacement.

L'unique réalisation sétifienne dans ce match a été l'œuvre de Lahemri, sur pénalty à l'heure de jeu, offrant ainsi à son équipe la place de Dauphin, qu'elle occupe seule avec 20 points, au moment où le NCM reste scotché à sa onzième place, avec 15 unités au compteur.

Cette douzième journée a été marquée par deux autres victoires en déplacement, à commencer par celle du Paradou AC à Oued Souf, où il n'a fait qu'une bouchée de la lanterne-rouge, l'USS.

Outre la qualité de jeu, les Pacistes ont littéralement fait parler la poudre dans cette rencontre, en l'emportant assez facilement (4-1), grâce notamment à Titraoui (14'), Tahar (24'), Boulebina (64') et Ramdaoui (67'), au moment où Siabe a sauvé l'honneur pour l'équipe locale, en transformant un pénalty à la 51' minute de jeu.

Un précieux succès en déplacement pour les Jaunes et Bleu, qui se hissent sur la troisième marche du podium, ex-aequo avec la JS Saoura, qui compte également 19 points, au moment où le club de Oued Souf continue de souffrir dans les abysses du classement, en restant bon dernier, avec seulement quatre unités au compteur.

Autre importante victoire en déplacement ce vendredi, celle de l'USM Alger, qui après des débuts difficiles en championnat semble avoir commencé à trouver son rythme de croisière, comme en témoigne sa dernière belle prestation à Chelf, où elle a dominé l'ASO locale (1-0), grâce à Merili, auteur d'un superbe coup franc direct des 25 mètres (37').

Un important succès en déplacement, qui ramène les Rouge et Noir à seulement trois unités de la JS Kabylie (12e), tout en ayant trois matchs en retard, alors que l'ASO reste 10e, avec 15 points au compteur.

Autres faits marquants ce vendredi et qui méritent d'être soulignés, la première victoire de la saison pour le nouveau promu, l'ES Ben Aknoun, l'ayant emporté (2-1) contre le MC Oran, auquel il cède au passage la place de premier relégable. En effet, grâce à cette importante victoire à domicile, l'ESBA se hisse à la 14e place, avec sept points, soit avec une longueur d'avance sur le club d'El Hamri, qui se retrouve dans une position de relégable (15e/6 pts).

De son côté, le CS Constantine n'a pas su profiter de l'avantage du terrain et soutien des Sanafir pour surclasser l'US Biskra, ayant réussi à l'accrocher (1-1) dans son antre Hamlaoui. Les Zibans avaient même mené au score, grâce à Chérif Siyam (33'), avant de concéder l'égalisation devant Dib, ayant transformé un pénalty à la 39'.

Une bien mauvaise affaire pour le vieux club constantinois, qui se contente de la cinquième place au classement général, avec 17points, alors qu'en cas de victoire, il aurait pu rejoindre le PAC et la JSS sur la troisième marche du podium, avec 19 unités. Les péripéties de cette 12e journée se poursuivront samedi, avec le déroulement de deux autres matchs, dont le duel au sommet entre le Mouloudia d'Alger et la JS Kabylie.

Un choc des titans, avec de sérieux enjeux sportifs, car si le Doyen espère l'emporter pour consolider sa première place au classement général, les Canaris (12es/14 pts) voudront également réussir un bon résultat, pour se relancer dans la course aux premier rôles.

Dans l'autre match, prévu samedi, entre la JS Saoura et l'USM Khenchela, l'enjeu sera pratiquement le même, car le club de Béchar (3e/19 pts) voudra probablement profiter de l'avantage du terrain pour l'emporter et reconquérir la place de Dauphin, qui lui a été subtilisée par l'ESS en ouverture de cette 12e journée.

Il est à rappeler que le huitième et dernier match inscrit au programme de cette 12e journée, entre le MC El Bayadh et le CR Belouizdad, il a été reporté à une date ultérieure, sur demande du club hôte, car son équipe ne s'est pas encore remise du grave accident de la route, qui a fait deux morts parmi ses rangs dernièrement.