Le chargé de communication de la Fédération algérienne de football (FAF), Aboud Salah Bey, a indiqué vendredi, que l'entraîneur national, Djamel Belmadi a demandé d'avancer à 15h00, l'heure du second match amical de la sélection algérienne, prévu mardi 9 janvier face au Burundi, initialement programmé à 20h00, au stade de Kégué à Lomé au Togo, afin de mettre les joueurs dans les mêmes conditions climatiques de la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2023 (reportée à 2024) en Côte d’Ivoire (13 janvier-11 février).

"Dans le but de mettre ses joueurs dans des conditions climatiques différentes au premier match contre le Togo, Belmadi a sollicité son homologue burundais, d'avancer l'heure du second match de préparation de mardi à 15h00 au lieu de 20h00, comme programmé initialement", a indiqué Salah Bey dans une déclaration à la Chaine I de la radio nationale.

Selon la même source, "le but de ce changement est pour observer le comportement des "Verts" par rapport au changement des conditions climatiques, surtout devant une sélection du Burundi qui est d'un niveau supérieur à celle du Togo, adversaire de l'Algérie, ce soir (vendredi) au stade de Kégué de Lomé".

Aboud Salah Bey a souligné que le sélectionneur national a tiré les enseignements nécessaires de l'édition de la CAN-2021 (reportée à 2022) au Cameroun, en prenant le soin de parer à toute éventualité, et d'éviter toute mauvaise surprise''.

Pour rappel, le Burundi a échoué à se qualifier pour la CAN-2023, en terminant troisième du groupe C avec 4 points, derrière le Cameroun (1e, 7 pts) et la Namibie (2e, 5 pts). En Côte d'Ivoire, les Algériens, logés dans le groupe D, entameront la CAN, le lundi 15 janvier face à l'Angola au stade de la Paix à Bouaké (21h00), avant de défier le Burkina Faso, le samedi 20 janvier à Bouaké (15h00), puis la Mauritanie, le mardi 23 janvier toujours à Bouaké (21h00).

Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les quatre meilleures troisièmes se qualifient pour les 1/8es de finale de l'épreuve, rappelle-t-on.

L'équipe du Burundi samedi à Lomé pour affronter les Verts en amical

La sélection nationale du Burundi ralliera samedi la capitale togolaise Lomé, en prévision du match amical face à l'Algérie prévu le 9 janvier à 20h00 au stade de Kégué, dans le cadre de la préparation des Verts pour la Coupe d'Afrique des Nations de football (CAN-2023) en Côte d'Ivoire.

"Les Hirondelles quitteront la capitale Bujumbura, le samedi 6 janvier à destination de Lomé, capitale du Togo, pour préparer leur match amical contre la sélection algérienne de football, qui est déjà sur place pour son dernier virage avant de prendre part à la Coupe d'Afrique des Nations CAN, en Côte d'Ivoire", a indiqué la fédération burundaise sur son compte X. En prévision de son match amical contre l'Algérie, le Burundi, sous la houlette du sélectionneur Etienne Ndayiragije, s'entraîne depuis quelques jours à domicile avec un effectif au complet composé de 24 joueurs.

Pour rappel, le Burundi a échoué à se qualifier pour la CAN-2023, en terminant troisième du groupe C avec quatre points derrière le Cameroun (7 unités) et la Namibie (5 pts). Après cette rencontre contre le Burundi, la troupe à Belmadi ralliera la ville de Bouaké le 10 janvier, et débutera une autre étape de préparation pré-compétitive en prélude du coup d'envoi de la CAN, qu'elle entamera face à l'Angola, le 15 janvier à 21h00 (heure algérienne), pour le compte de la 1re journée du groupe D, composé aussi du Burkina Faso et de la Mauritanie.

Logés dans le groupe D, les Algériens entameront la CAN le lundi 15 janvier face à l'Angola au stade de la Paix à Bouaké (21h00), avant de défier le Burkina Faso, le samedi 20 janvier à Bouaké (15h00), puis la Mauritanie, le mardi 23 janvier toujours à Bouaké (21h00). Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les quatre meilleures troisièmes se qualifient pour les 1/8es de finale de l'épreuve, rappelle-t-on.