Des spécialistes de la protection des végétaux ont affirmé, jeudi, que le traitement hivernal des arbres fruitiers et des vignes est une mesure préventive contre les maladies et une démarche visant à éviter l’utilisation abusive des pesticides.

A ce propos, la directrice par intérim de la station régionale de protection des végétaux, Yasmina Bendaikha a souligné, en marge d’une journée d’études et de sensibilisation axée sur le thème de la taille des arbres et le traitement hivernal des arbres fruitiers et de la vigne, organisée au sein de cette station que, cette "démarche à caractère prophylactique est nécessaire, particulièrement en cette période durant laquelle la plante est en phase de dormance", soutenant que "cela constitue un moment propice pour entamer le traitement".

Cette mesure vise, notamment, l’élimination des champignons et les bactéries vivant sous l’écorce de l’arbre, en plus de le débarrasser d’autres parasites et surtout éviter de recourir à l’usage abusif des insecticides, a encore fait savoir la spécialiste.

Intervenant devant une assistance nombreuse représentée par des professionnels de l’arboriculture fruitière et le viticulture, Mme Bendaikha a appelé ces derniers à adopter des mesures anticipatives en recourant à la taille des arbres et au croisement du sol avant de procéder au traitement hivernal.

Cette approche est susceptible d’éviter à la filière 80% pathologies pouvant affecter les arbres fruitiers et à faire baisser à hauteur de 20%, voire à 30%, les coûts devant être induits par le traitement durant la période de printemps, a expliqué, de son côté, le président du conseil interprofessionnel de la filière viticole de la wilaya, Belayachi Mourad.

Dans le même ordre d’idées, M. Belayachi a fait savoir que les produits spécifiques utilisés dans le traitement hivernal des arbres fruitiers et de la vigne sont disponibles sur le marché en quantités suffisantes en exhortant, dans la foulée, les professionnels de cette filière à suivre scrupuleusement les itinéraires techniques à même de leur assurer d’engranger de meilleurs rendements et une production de qualité.

Il a rappelé, dans ce contexte, que la filière viticole connait dans la wilaya, ces dernières années, un intérêt accru de la part des investisseurs, notamment ceux ayant opté pour la technique dite "Pergola".

De son côté, le président de l’association "Clémentine Misserghine", Khelil Bekhedda a soutenu que le traitement hivernal des agrumes et des arbres fruitiers en général, sont plus que nécessaires surtout en cette période marquée par des bouleversements climatiques et un stress hydrique qui ont fortement impacté le monde rural.

Le président de la chambre d’agriculture, Zeddam Houari a abondé dans le même sens, déclarant que la réalisation d’une production en quantité et en qualité est subordonnée au respect des normes techniques, tant sur le plan du traitement que sur celui de la préparation du sol.

A noter que la superficie globale consacrée à l’arboriculture fruitière dans la wilaya est de 12.000 hectares dont 8.000 hectares réservés à la seule oléiculture.

La rencontre a été organisée à l’initiative du conseil interprofessionnel des agrumes de la wilaya et de l’association "Clémentine Misserghine" en coordination avec la station régionale de protection des végétaux, sous la supervision de la direction des services agricoles (DSA) et de la chambre d’agriculture de la wilaya.