Le Directeur général du Fonds national de péréquation des œuvres sociales (FNPOS), Yacine Tebbal, a annoncé, jeudi, que le Fonds accordera 60.000 aides financières à l'habitat rural d'une enveloppe financière atteignant 30 milliards de DA.

Invité de la Radio nationale, M. Tebbal a précisé concernant les conditions exigées pour bénéficier de ces aides, que les revenus du ménage ne doivent pas dépasser six (6) fois le salaire national minimum garanti (SNMG) et la décision d'attribution de l'aide de la Caisse nationale du logement (CNL) doit être datée après janvier 2016, ajoutant que le bénéficiaire (salarié ou retraité) doit avoir reçu la deuxième tranche de l'aide de la CNL et la construction concernée doit être en cours de réalisation.

Cette opération intervient en application des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et suite à l'annonce, par le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, de la relance du programme du FNPOS à travers l'aide estimée à 500.000 DA pour chaque bénéficiaire.

La plateforme dédiée aux demandes sera ouverte en deux sessions cette année, la première, lancée le 2 janvier 2024, se poursuivra jusqu'à la fin du mois en cours, selon le responsable, qui a expliqué que "trois à quatre mois après la fermeture de la plateforme, il sera procédé au versement des aides accordées aux bénéficiaires de cette formule de logement inscrits, et ce, après l'examen et le traitement de leurs dossiers".

La deuxième session interviendra dans le courant de l'année, après l'achèvement de la première session, a ajouté le directeur générale du FNPOS.

En outre, et d'après les explications de M. Tebbal, le FNPOS prend en charge des aides couvrant trois formules, à savoir le logement social participatif, le logement rural et le logement promotionnel aidé, à hauteur de 20.000 à 25.000 aides/an.

Il a, par ailleurs, souligné que "la numérisation de l'opération, avec l'ouverture de l'inscription en ligne sur la plateforme électronique, garantit la transparence du traitement des dossiers", prévenant que "toute fausse déclaration sera punie par la loi".

Cette plateforme permet à l'ensemble des bénéficiaires de l'habitat rural (salariés et retraités) de s'inscrire dans un délai de 30 jours, leur épargnant ainsi les longues files d'attente, a-t-il dit.

Pour rappel, le FNPOS a mis en place la plateforme électronique https://aide-rurale.fnpos.dz/ pour le dépôt des demandes d'aides.